    南投恐怖情人輾斃臨時工女友 2人網路結識才1個月

    南投發生恐怖情人輾斃女友案，吳姓被害女子當時趴在車子引擎蓋上，遭吳姓男友拖行輾過受傷，送醫不治。（警方提供）

    南投發生恐怖情人輾斃女友案，吳姓被害女子當時趴在車子引擎蓋上，遭吳姓男友拖行輾過受傷，送醫不治。（警方提供）

    2025/09/08 12:12

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣驚傳恐怖情人駕車輾斃女友，據了解，涉案的王姓男子與吳姓被害女子都是臨時工，兩人在網路結識才1個月，吳女因懷疑王男另外結交女網友，引發爭吵，未料竟發生悲劇。

    南投43歲王姓男子6日晚間與32歲吳姓女友發生爭吵後，從南投市住處欲駕吳女所有轎車離開，吳女從屋內衝出並趴在轎車引擎蓋上欲阻止王男，惟王男未予理會加速離去，導致吳女摔落地面，遭該車拖行輾壓，送醫不治，王男未下車查看，逕自駕車加速逃逸，警方3小時後逮王男。

    檢警事後調查，王男與吳女係1個月前在網路結識，吳女搬進王男住處同居，因吳女懷疑王男另外結交女網友，6日晚間2人發生爭吵，吳女駕該轎車欲外出散心，王男一度騎機車追出去，稱母親跌倒需人照顧為由將吳女追回，未料回到住處2人又發生爭吵，王男遂駕該車欲離開。

    王男供稱當時因心情不佳，想要開車外出喝酒，吳女趴在引擎蓋上時他只想要將吳女甩開，以為吳女摔落地面只是輕微受傷，才會駕車離去，未有輾斃吳女企圖。惟警方認為王男供詞避重就輕，依殺人等罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方聲押獲准，深入偵辦中。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    南投警方於台中市逮捕涉嫌輾斃女友王男。（警方提供）

    南投警方於台中市逮捕涉嫌輾斃女友王男。（警方提供）

