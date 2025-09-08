為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    馬英九今赴三中案辯論庭 二審可望辯論終結定宣判日

    高等法院審理三中案，今傳訊被告前總統馬英九等人召開言詞辯論庭，並定宣判日。（記者楊國文攝）

    2025/09/08 12:18

    〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人，被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法特別背信罪，造成國民黨72億多元損害，北院4年前判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪，檢方上訴，高等法院今安排馬3人進行結辯，第一棒的汪海清辯稱「我無罪」、「我不是一個Yes man」，批評檢方「難道我和你們有仇嗎」？

    三中案纏訟至今已7年，高等法院自2022年5月起已審理3年多時間，馬英九和張、汪均辯稱無罪，請求駁回檢方上訴。高院本月5日、8日召開為期2天的言詞辯論庭，5日上午，馬英九3人均稱無罪，下午由高檢署先進行結辯，重砲批評一審判決違誤，「相當荒謬」，建請高院改判馬等3人有罪。

    高院今日上午9時30分起進行馬英九等3名被告、律師團的辯論庭，汪海清主張，三中案中一審判他無罪是正確的，當時，他任職中投總經理一職在整個國民黨算來的職位雖然很低，但「我不是一個Yes man」（意指不是唯唯諾諾的人），他沒有取得任何好處或利益，也未涉及淘空不法，不解檢方為何指控他觸犯證券交易法的特別背信罪，質疑檢方辦案有立場，「難道我和你們有仇嗎？」，請求高院仍判他無罪。

    高院上午庭訊至10時40分止，先休庭10分鐘，接著由汪海清的律師團進行結辯至中午；下午起，依序由張哲琛、馬英九及其律師進行辯論，最後，再由高檢署進行結辯，預計今天傍晚前全案辯論終結，並定宣判日，最晚將於年底前宣判。

    備受矚目的三中案屢遭質疑有賤賣黨產情事，台北地檢署依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定時任黨主席的馬英九和張哲琛、汪海清以非常規交易等手法，在中視、中影、中廣、舊中央黨部大樓等交易案，造成中投72億9174萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬英九等3人起訴。

    但台北地院審理認定，馬不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張、汪雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬3人均判無罪。

    檢方列出9大理由，包括北院對本案直接證據歷次會議紀錄及內部話錄音檔的證據評價、取捨標準不一，採證法自相矛盾等，上訴高等法院。

