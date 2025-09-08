為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    輾斃女友收押 南投狠心男：當時「太生氣」才沒停車

    南投43歲王姓男子與32歲女友吵架後要開車外出，女友趴在車輛引擎蓋上阻止（畫面右上角），沒想到車一直沒停，女方被捲入車底輾斃。（南投警方提供）

    南投43歲王姓男子與32歲女友吵架後要開車外出，女友趴在車輛引擎蓋上阻止（畫面右上角），沒想到車一直沒停，女方被捲入車底輾斃。（南投警方提供）

    2025/09/08 12:02

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣43歲王姓男子6日與32歲女友吵架，一起之下開著女友車子欲赴台中喝酒，女友趴引擎阻止卻遭拖行、輾過、傷重不治；遺體遭輾後腿部血肉模糊慘不忍睹；南投地檢署檢察官聲請羈押，南投地院法官裁准，檢方與法醫今天（8日）解剖遺體釐清死因。

    警方調查，王姓男子當晚要開著女友的車子從南投市住處外出，女友情急之下趴上引擎蓋阻止，但他非但不停車，反而拖行女友，接著女友右腿被捲進車底，被輾壓得血肉模糊，送醫仍因傷重不治。

    王男向檢警供稱，他與小11歲的女友是透過交友軟體認識，6日晚間兩人吵架，他心情不好要開車去台中喝酒，女友趴在引擎蓋阻止他出門，因為「太生氣」才沒有停下來。

    據透露，女生家住南部，父母接獲噩耗從南部連夜趕到南投，看到女兒變成冰冷遺體悲傷難抑，而家人也不知她交了一個大11歲的男朋友，對於王男的惡行無法原諒。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    王男供稱與女友是透過交友軟體認識交往，他是心情不好，要去台中喝酒被女友阻止。（南投警方提供）

    王男供稱與女友是透過交友軟體認識交往，他是心情不好，要去台中喝酒被女友阻止。（南投警方提供）

