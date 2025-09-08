基隆昨夜大雨 安樂國小後方邊坡大樹倒塌壓毀道路護欄

昨日深夜大雨，基隆安一路、崇德路口的安樂國小後方邊坡大樹今天（8日）早上倒塌壓垮道路護欄十分危險，下方是安樂國小校地，所幸無人受傷。（基隆市議員吳驊珈辦公室提供）

2025/09/08 11:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕昨日深夜大雨，今天（8）早上有民眾反映，基隆安一路、崇德路口的安樂國小後方邊坡大樹倒塌壓垮道路護欄，十分危險，下方是安樂國小校地，是安一路排水系統沈沙池及教師宿舍，所幸無人受傷。

當地里長陳銘坤接獲民眾通知趕到現場，安樂區公所接獲通報後先請開口契約廠商緊急處置移除大樹，後續再跟相關單位協商災後復建事宜。

基隆市安樂區選出的基隆市議員吳驊珈表示，已經建議基隆市政府編列修剪樹木除草經費2年多，基層反映修剪樹木及雜草工作事項困難，許多樹木雜草都是陳銘坤里長親自修剪，如今發生災害，希望市府正視樹木雜草修剪問題，避免可預見災害再次發生。

昨天晚間6點多下起大雨，民進黨基隆市議員施偉政到中山區吃普度流水席，吃到一半突然下起大雨，手腳快的人開始撐傘，手腳慢的人炒米粉變成米粉湯，還有人苦中作樂說，這下子天上掉落的雨水比雞湯還多，也有人說沒關係啦「遇水則發」。

基隆安一路、崇德路口的安樂國小後方邊坡大樹今天（8日）早上倒塌。（基隆市議員吳驊珈辦公室提供）

