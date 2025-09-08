為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆昨夜大雨 安樂國小後方邊坡大樹倒塌壓毀道路護欄

    昨日深夜大雨，基隆安一路、崇德路口的安樂國小後方邊坡大樹今天（8日）早上倒塌壓垮道路護欄十分危險，下方是安樂國小校地，所幸無人受傷。（基隆市議員吳驊珈辦公室提供）

    昨日深夜大雨，基隆安一路、崇德路口的安樂國小後方邊坡大樹今天（8日）早上倒塌壓垮道路護欄十分危險，下方是安樂國小校地，所幸無人受傷。（基隆市議員吳驊珈辦公室提供）

    2025/09/08 11:26

    〔記者俞肇福／基隆報導〕昨日深夜大雨，今天（8）早上有民眾反映，基隆安一路、崇德路口的安樂國小後方邊坡大樹倒塌壓垮道路護欄，十分危險，下方是安樂國小校地，是安一路排水系統沈沙池及教師宿舍，所幸無人受傷。

    當地里長陳銘坤接獲民眾通知趕到現場，安樂區公所接獲通報後先請開口契約廠商緊急處置移除大樹，後續再跟相關單位協商災後復建事宜。

    基隆市安樂區選出的基隆市議員吳驊珈表示，已經建議基隆市政府編列修剪樹木除草經費2年多，基層反映修剪樹木及雜草工作事項困難，許多樹木雜草都是陳銘坤里長親自修剪，如今發生災害，希望市府正視樹木雜草修剪問題，避免可預見災害再次發生。

    昨天晚間6點多下起大雨，民進黨基隆市議員施偉政到中山區吃普度流水席，吃到一半突然下起大雨，手腳快的人開始撐傘，手腳慢的人炒米粉變成米粉湯，還有人苦中作樂說，這下子天上掉落的雨水比雞湯還多，也有人說沒關係啦「遇水則發」。

    基隆安一路、崇德路口的安樂國小後方邊坡大樹今天（8日）早上倒塌。（基隆市議員吳驊珈辦公室提供）

    基隆安一路、崇德路口的安樂國小後方邊坡大樹今天（8日）早上倒塌。（基隆市議員吳驊珈辦公室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播