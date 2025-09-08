為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    天雨路滑？ 台中豐原2小時2轎車自撞同一行人庇護島

    台中市豐原區中正路與成功路口的行人庇護島，一連發生兩起轎車自撞事故。（民眾提供）

    台中市豐原區中正路與成功路口的行人庇護島，一連發生兩起轎車自撞事故。（民眾提供）

    2025/09/08 11:21

    〔記者歐素美／台中報導〕昨晚下雨，台中市豐原區中正路與成功路口，一連發生2起轎車自撞行人庇護島的交通事故，幸未造成行人受傷，警方呼籲用路人雨天駕車應放慢速度，並注意「內輪差」問題，以免發生事故。

    豐原警分局表示，昨晚7時10分，尤姓男子（43歲）駕駛轎車行成功路內側快車道，左轉進入中正路時，左前車頭不慎撞上中正路的行人庇護島，幸未撞擊行人，車子毀損；不料，當晚9時21分，洪姓女子（29歲）駕駛轎車自中正路左轉進入成功路時，左側車身亦不慎碰撞同一庇護島。

    警方獲報前往處理，2名駕駛人皆未酒駕，也未造成人員傷亡，僅車輛受損，詳細肇事原因將由交通警察大隊進一步分析研判。

    豐原交通分隊小隊長覃遠征表示，當天夜間下雨多少影響用路人行車視線，呼籲用路人雨天駕車應放慢速度，並且注意無論大車或小車皆存在「內輪差」問題，駕駛人行經路口轉彎時應減速慢行，注意車前狀況及視野死角，轉彎時注意與庇護島保持安全距離，切勿以「切西瓜」方式抄捷徑提早轉彎，以確保自己與其他用路人的行車安全。

    相關新聞
    社會今日熱門
