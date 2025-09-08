假投資詐團用泰達幣洗錢到柬埔寨 吸金逾1.4億超過200人受害

警方搜索機房。（記者姚岳宏翻攝）

〔記者姚岳宏／台北報導〕25歲吳姓男子旗下有三組詐欺車手，協助假投資詐騙機房取款，拿到錢後，將錢轉成泰達幣以「滙旺錢包」轉往境外柬埔寨虛幣交易所，甚至還與電信行掛勾，由他們提供外勞卡及工作手機，警方循線逮吳男及葉姓門市店長等40嫌到案，初查詐騙被害人逾200人，受騙金額高達新台幣1億4千萬元，正擴大清查。

刑事警察局偵七大隊調查，詐團先在臉書投放廣告，假冒投資名人「顧奎國老師」，吸引有投資興趣的民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，假投資群組內成員則以獲利豐厚、消息準確等各種話術，誘騙被害人加碼投注資金，下載註冊詐欺集團冒名製作的「訊捷投資」證券APP。

詐團再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞，誘騙被害人面交款項，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利。

專案小組清查金流，自去年12月起至上月11日，陸續在新北、台中、高雄等地拘提詐團取款車手，並持續溯源，查獲在台幕後控盤首腦吳姓男子等人，解析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水車隊向被害人面交取款，後續將錢向詐團指定幣商換購泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至境外滙旺錢包回水給境外詐欺機房。

警方偵辦中發現，吳嫌還結合高雄某電信行店長34歲葉姓男子，由他定期提供（回收）詐團工作機、境外門號，協助詐團成員避檢警追緝；警方分四波執行拘搜行動，將吳男及葉男等40人查緝到案，查扣2萬3千多顆泰達幣及22萬元餘元現金，詢後依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方搜出大批工作機。（記者姚岳宏翻攝）

