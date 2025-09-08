為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    消防科研成果再創高峰 我獲韓國WiC世界創新發明大賽3金1銀

    2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽圓滿落幕，我國斬獲 3金1銀，其中「火鳳攻擊包」更榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎。（消防署提供）

    2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽圓滿落幕，我國斬獲 3金1銀，其中「火鳳攻擊包」更榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎。（消防署提供）

    2025/09/08 11:15

    〔記者陸運鋒／新北報導〕2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽於8月24日落幕，我國隊伍以「火場救援拖運墊」、「火鳳攻擊包」、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」共4項消防研發成果參賽，斬獲3金1銀，其中「火鳳攻擊包」更榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎，展現台灣在應變救災與永續設計的領先實力，消防署於今日發布新聞稿說明。

    消防署長蕭煥章表示，本屆比賽吸引來自美國、加拿大、台灣、菲律賓、馬來西亞、越南等共19個國家參與，展現多元創新能量與應用實力，而本次獲獎成果如下：金牌－火場救援拖運墊（台北市消防局隊員許文政）、金牌－室內電動車滅火系統（消防署I867922發明專利）、金牌－火鳳攻擊包（消防署M669552新型專利，榮獲大會最高榮譽Special Award特別獎）、銀牌－半身固定搬運背板（台中市消防局隊員王柏寓）。

    其中，火鳳攻擊包（Phoenix Attack Pack）由消防署消防科技研發辦公室技士宋明哲與台中市消防局研究人員陳武記共同設計，改良現有使用的火災搶救攻擊包，並利用廢棄水帶回收重製，兼具實用性與環保理念，因此脫穎而出，更在本屆競賽中榮獲大會最高榮譽「Special Award特別獎」。

    蕭煥章指出，我國消防同仁在今年7月參加2025新加坡國際發明展暨發明競賽，已獲得2面銀牌的優異成績，緊接著在8月的韓國WiC大賽表現亮麗，不僅代表我國在消防工作的創新研發受到國際間的肯定，更象徵台灣消防在「救災裝備創新」、「科研應用落實」及「環境永續推動」3大領域的堅強實力。

    消防署未來將持續努力深化跨領域研發與實務驗證，把消防科研能量推向國際舞台，推動消防裝備朝向高效能、低負擔、環保永續的方向精進，不僅守護台灣，更期許在全球防災與創新研發領域發光發熱。

    金牌－火場救援拖運墊（台北市消防局隊員許文政）。（消防署提供）

    金牌－火場救援拖運墊（台北市消防局隊員許文政）。（消防署提供）

    金牌－火鳳攻擊包（消防署M669552新型專利，榮獲大會最高榮譽 Special Award 特別獎）。（消防署提供）

    金牌－火鳳攻擊包（消防署M669552新型專利，榮獲大會最高榮譽 Special Award 特別獎）。（消防署提供）

    金牌－室內電動車滅火系統（消防署I867922發明專利）。（消防署提供）

    金牌－室內電動車滅火系統（消防署I867922發明專利）。（消防署提供）

    銀牌－半身固定搬運背板（台中市政府消防局隊員王柏寓）。（消防署提供）

    銀牌－半身固定搬運背板（台中市政府消防局隊員王柏寓）。（消防署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播