敦品中學學生持原子筆、熱水攻擊教導人員 校方：加強教導人員配置

法務部矯正署敦品中學位於桃園區向善街，前身為桃園少年輔育院，主要收容依法執行感化教育處分的少年。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/08 11:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕法務部矯正署敦品中學昨（7）日晚間8點多發生學生以原子筆、熱水攻擊教導人員事件，校方表示，除了關懷受傷教導人員傷勢，已請其他教導人員留意學生行為，並加強教導人員配置。

敦品中學前身為桃園少年輔育院，主要收容依法執行感化教育處分的少年，過去不時傳出學生攻擊、滋事事件，去年3月間曾發生侯姓學生帶頭以打籃球名義，煽動全班暴動「鬧房」，有8名學生被送法辦，並被依妨害公務罪判處6到8個月不等徒刑，昨天晚間又傳出有學生以原子筆、熱水攻擊教導人員事件，導致教導人員臉部被劃傷，右肩膀至前胸嚴重燙傷、起水泡，校方未通報桃園市消防局協助送醫，自行將受傷教導人員送往桃園敏盛醫院急救。

校方表示，涉嫌攻擊教導人員的學生，主要是不滿同學被教導人員糾正，目前夜間教導人員是2位，1間教室約有50位學生，教導人員與學生的比例約1比25，後續將請教導人員留意學生行為，並加強教導人員配置。

