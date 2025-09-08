為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    敦品中學學生持原子筆、熱水攻擊教導人員 校方：加強教導人員配置

    法務部矯正署敦品中學位於桃園區向善街，前身為桃園少年輔育院，主要收容依法執行感化教育處分的少年。（記者鄭淑婷攝）

    法務部矯正署敦品中學位於桃園區向善街，前身為桃園少年輔育院，主要收容依法執行感化教育處分的少年。（記者鄭淑婷攝）

    2025/09/08 11:19

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕法務部矯正署敦品中學昨（7）日晚間8點多發生學生以原子筆、熱水攻擊教導人員事件，校方表示，除了關懷受傷教導人員傷勢，已請其他教導人員留意學生行為，並加強教導人員配置。

    敦品中學前身為桃園少年輔育院，主要收容依法執行感化教育處分的少年，過去不時傳出學生攻擊、滋事事件，去年3月間曾發生侯姓學生帶頭以打籃球名義，煽動全班暴動「鬧房」，有8名學生被送法辦，並被依妨害公務罪判處6到8個月不等徒刑，昨天晚間又傳出有學生以原子筆、熱水攻擊教導人員事件，導致教導人員臉部被劃傷，右肩膀至前胸嚴重燙傷、起水泡，校方未通報桃園市消防局協助送醫，自行將受傷教導人員送往桃園敏盛醫院急救。

    校方表示，涉嫌攻擊教導人員的學生，主要是不滿同學被教導人員糾正，目前夜間教導人員是2位，1間教室約有50位學生，教導人員與學生的比例約1比25，後續將請教導人員留意學生行為，並加強教導人員配置。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播