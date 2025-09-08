為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    漁會菜鳥「大出納」淪詐團肥羊 私挪1776萬元投資成泡影

    梓官區漁會陳姓「大出納」，誤陷詐團投資圈套挪用1776萬。示意圖。（資料照）

    梓官區漁會陳姓「大出納」，誤陷詐團投資圈套挪用1776萬。示意圖。（資料照）

    2025/09/08 10:56

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高市梓官區漁會剛入職2個月的陳姓「大出納」，2022年9月誤陷詐團投資圈套，為將先前投入之本金及回饋全數提出，同時急著返還挪用金額，沒想到資金愈挪愈多，合計匯出24筆金額，共1776萬元才知受騙，被依背信等罪，判處徒刑4年6月，還需面對漁會巨額求償。

    判決書指出，陳女自2022年8月1日起，任職於原告之信用部，到職僅2個月即由「櫃員」調動至「大出納」一職，在信用部負責辦理客戶存提款、匯款、開戶、定存等儲匯業務，轉為大出納職務後，職司漁貨款收付、大額款項清點及入庫等業務。

    同年9月間，陳女於交友軟體遭詐騙，誆稱亞馬遜網站有投入現金即可賺回饋金之活動，先投入自有資金24萬元後，又以自身名義向銀行申辦信貸70萬元，但詐團陸續向她誆稱需再繳納其他費用方得將本金和回饋提現，陳女為取回本金，先後私借2名同事的帳戶，匯出24筆總計高達1776萬元資金仍取不回本金才知上當。

    橋頭地檢署依背信罪起訴，地院審酌她賠償400萬元，另有價值200萬元土地遭扣押，判處有期徒刑4年半，她不服上訴二審被駁維持原判。

    漁會向陳女以及相關提供匯款帳戶的被告提出連帶民事求償，橋頭地院審酌原告未確實辦理核驗程序、盤點庫存現金流於形式、電腦作業及交易控管不當、亦未落實內控制度人員等，非因陳女偽造之犯罪行為即可完全掩蓋，漁會應承擔30%之過失責任，陳女抵充已清償漁會400萬，應賠償840餘萬元，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

