狠心男友！她趴引擎蓋留人竟遭拖行輾斃 南投警3小時內逮人

南投王姓男子（左3）6日因細故涉嫌輾斃女友，3小時後落網。（警方提供）

2025/09/08 11:09

首次上稿 10:44

更新時間 11:09

〔記者張協昇／南投報導〕南投43歲王姓男子6日因細故與32吳姓女友發生爭執後欲駕轎車離開，吳女從屋內衝出、並趴在轎車引擎蓋上欲阻止王男離去，惟王男未予理會加速離去，導致吳女摔落地面、遭該車拖行、輾壓，送醫不治；王男未下車查看，逕自駕車加速逃逸，警方3小時後逮王男，依殺人等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方調查，這起狠心輾斃女友案件，發生於9月6日晚間8時15分許，警方獲報南投市中華路與自立一路口有女子趴在轎車引擎蓋上，疑似男女糾紛案件，經線上巡邏警力到場瞭解，發現吳姓女子已趴臥馬路上，研判有遭車輛輾壓情形，立即通報消防局將吳女送醫急救，經醫院救治後，吳女因臉部、左胸、左腹有明顯擦挫傷，右腳嚴重粉碎性骨折，於6日晚間9時34分宣告不治。

南投警分局案發後調閱路口監視器及查證雙方身分瞭解相關案情後，得知王男逃逸至台中市區，3小時後於台中市某公園逮獲王男，並查扣涉案轎車，經現場採證，發現該車底盤尚留有被害人殘破衣物及毛髮，涉案事證明確，全案依殺人罪、違反家庭暴力防治罪移送南投地檢察署偵辦，並建請羈押獲准。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

王男駕駛轎車底盤尚留有被害人殘破衣物及毛髮。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法