為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    狠心男友！她趴引擎蓋留人竟遭拖行輾斃 南投警3小時內逮人

    南投王姓男子（左3）6日因細故涉嫌輾斃女友，3小時後落網。（警方提供）

    南投王姓男子（左3）6日因細故涉嫌輾斃女友，3小時後落網。（警方提供）

    2025/09/08 11:09

    首次上稿 10:44
    更新時間 11:09

    〔記者張協昇／南投報導〕南投43歲王姓男子6日因細故與32吳姓女友發生爭執後欲駕轎車離開，吳女從屋內衝出、並趴在轎車引擎蓋上欲阻止王男離去，惟王男未予理會加速離去，導致吳女摔落地面、遭該車拖行、輾壓，送醫不治；王男未下車查看，逕自駕車加速逃逸，警方3小時後逮王男，依殺人等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

    警方調查，這起狠心輾斃女友案件，發生於9月6日晚間8時15分許，警方獲報南投市中華路與自立一路口有女子趴在轎車引擎蓋上，疑似男女糾紛案件，經線上巡邏警力到場瞭解，發現吳姓女子已趴臥馬路上，研判有遭車輛輾壓情形，立即通報消防局將吳女送醫急救，經醫院救治後，吳女因臉部、左胸、左腹有明顯擦挫傷，右腳嚴重粉碎性骨折，於6日晚間9時34分宣告不治。

    南投警分局案發後調閱路口監視器及查證雙方身分瞭解相關案情後，得知王男逃逸至台中市區，3小時後於台中市某公園逮獲王男，並查扣涉案轎車，經現場採證，發現該車底盤尚留有被害人殘破衣物及毛髮，涉案事證明確，全案依殺人罪、違反家庭暴力防治罪移送南投地檢察署偵辦，並建請羈押獲准。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    王男駕駛轎車底盤尚留有被害人殘破衣物及毛髮。（警方提供）

    王男駕駛轎車底盤尚留有被害人殘破衣物及毛髮。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播