為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜縣詐騙案去年創新高3819件財損超過17億 20到29歲最多人受騙

    宜蘭縣去年發生3819件詐欺案，財損超過17億元，圖為警方破獲詐騙集團起出贓款畫面。（資料照）

    宜蘭縣去年發生3819件詐欺案，財損超過17億元，圖為警方破獲詐騙集團起出贓款畫面。（資料照）

    2025/09/08 10:42

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣詐欺案及財損金額逐年增加，去年有3819件，財損超過17億元，受害人以20到29歲年齡層最多，占30％，審計部宜蘭縣審計室函請警方加強青壯年反詐騙教育。宜蘭縣警局回應，已採分齡分眾落實防詐宣導。

    宜蘭縣審計室報告指出，根據宜蘭縣165反詐騙諮詢系統清單資料，2022年到2024年，宜蘭縣詐欺案件數分別為2032件、2597件、3819件，財損金額7億1207萬餘元、14億9322萬餘元、17億3773萬餘元。

    若進一步分析宜蘭縣去年度詐欺案件，被害人以20至29歲最多，占30.27％，其次是30至39歲的22.07％，40至49歲則有17.67％，受騙年齡層集中於青壯年。詐騙手法主要為假投資，占26.03％，其次為假網路拍賣11.02％，假交友也有9.61％。

    報告中又指出，宜蘭縣去年詐欺案件中，警方成功攔阻1億842萬餘元，但同年詐欺案件數、財損金額，是2022年的1.88 倍及2.44倍，成為近3年新高，顯示民眾防詐意識宣導仍待加強，警方應將青壯年反詐騙教育及假投資防詐列入重點工作。

    宜蘭縣警局回覆，已依不同年齡層與身分別，規劃對應宣導內容及教材，以分齡分眾形式提升各族群對詐騙手法的辨識力，同時持續走入校園、社區、民間企業辦理反詐講座，結合金融機構即時預警攔阻，並透過多元媒體製作宣導影片全力打詐。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播