宜縣詐騙案去年創新高3819件財損超過17億 20到29歲最多人受騙

宜蘭縣去年發生3819件詐欺案，財損超過17億元，圖為警方破獲詐騙集團起出贓款畫面。（資料照）

2025/09/08 10:42

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣詐欺案及財損金額逐年增加，去年有3819件，財損超過17億元，受害人以20到29歲年齡層最多，占30％，審計部宜蘭縣審計室函請警方加強青壯年反詐騙教育。宜蘭縣警局回應，已採分齡分眾落實防詐宣導。

宜蘭縣審計室報告指出，根據宜蘭縣165反詐騙諮詢系統清單資料，2022年到2024年，宜蘭縣詐欺案件數分別為2032件、2597件、3819件，財損金額7億1207萬餘元、14億9322萬餘元、17億3773萬餘元。

若進一步分析宜蘭縣去年度詐欺案件，被害人以20至29歲最多，占30.27％，其次是30至39歲的22.07％，40至49歲則有17.67％，受騙年齡層集中於青壯年。詐騙手法主要為假投資，占26.03％，其次為假網路拍賣11.02％，假交友也有9.61％。

報告中又指出，宜蘭縣去年詐欺案件中，警方成功攔阻1億842萬餘元，但同年詐欺案件數、財損金額，是2022年的1.88 倍及2.44倍，成為近3年新高，顯示民眾防詐意識宣導仍待加強，警方應將青壯年反詐騙教育及假投資防詐列入重點工作。

宜蘭縣警局回覆，已依不同年齡層與身分別，規劃對應宣導內容及教材，以分齡分眾形式提升各族群對詐騙手法的辨識力，同時持續走入校園、社區、民間企業辦理反詐講座，結合金融機構即時預警攔阻，並透過多元媒體製作宣導影片全力打詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

