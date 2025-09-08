台中燒餅店多找顧客950元 闆娘報警30分鐘尋回

警方找到婦人確認監視畫面，婦人返還多拿的950元。（警方提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名婦人到台中市東勢區知名燒餅店購買燒餅，買了50元，拿了1000元大鈔，店家找給婦人950元，闆娘忙中有錯，又再拿了950元給婦人，婦人卻未退還，店家事後清查發現帳款短少，調閱店內監視器畫面，確認重複找錢給婦人，因小本生意不堪虧損而報警，警方以車追人，透過婦人騎乘的機車，30分鐘內就找到婦人並退還多找的950元。

警方今天公布表示，一名婦人9月3日到東勢區知名的燒餅店買燒餅，店家李姓闆娘因忙碌而重複找錢給婦人，結餘後發現帳款短少，便調閱店內監視器畫面查看確認，並將影像檔帶至派出所報案，尋求警方協助。

警方調閱周邊監視器畫面比對婦人身型及機車樣式，電話聯繫該名婦人是否至燒店消費，婦人表示有消費，並同意至派出所與店家觀看監視器影像，確認多拿了找回的950元後，即返還店家。

業者表示，雖然多找的金額不大，但小本生意，仍希望透過正當途徑找回多找的錢，也理解顧客可能是無心之失。

警方呼籲社會大眾，消費交易過程中務必確認金額是否正確再離去，若在日常生活中發現類似多找零的情況，應本著誠信原則，主動向店家反映，避免誤會擴大，並維護社會和諧。

