為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中燒餅店多找顧客950元 闆娘報警30分鐘尋回

    警方找到婦人確認監視畫面，婦人返還多拿的950元。（警方提供）

    警方找到婦人確認監視畫面，婦人返還多拿的950元。（警方提供）

    2025/09/08 10:10

    〔記者歐素美／台中報導〕一名婦人到台中市東勢區知名燒餅店購買燒餅，買了50元，拿了1000元大鈔，店家找給婦人950元，闆娘忙中有錯，又再拿了950元給婦人，婦人卻未退還，店家事後清查發現帳款短少，調閱店內監視器畫面，確認重複找錢給婦人，因小本生意不堪虧損而報警，警方以車追人，透過婦人騎乘的機車，30分鐘內就找到婦人並退還多找的950元。

    警方今天公布表示，一名婦人9月3日到東勢區知名的燒餅店買燒餅，店家李姓闆娘因忙碌而重複找錢給婦人，結餘後發現帳款短少，便調閱店內監視器畫面查看確認，並將影像檔帶至派出所報案，尋求警方協助。

    警方調閱周邊監視器畫面比對婦人身型及機車樣式，電話聯繫該名婦人是否至燒店消費，婦人表示有消費，並同意至派出所與店家觀看監視器影像，確認多拿了找回的950元後，即返還店家。

    業者表示，雖然多找的金額不大，但小本生意，仍希望透過正當途徑找回多找的錢，也理解顧客可能是無心之失。

    警方呼籲社會大眾，消費交易過程中務必確認金額是否正確再離去，若在日常生活中發現類似多找零的情況，應本著誠信原則，主動向店家反映，避免誤會擴大，並維護社會和諧。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播