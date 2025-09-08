中秋烤肉泰國蝦夯 里港警安心養殖專案夜巡蝦池

安心養殖專案啟動，警方夜巡蝦池。（屏縣里港警分局提供）

2025/09/08 10:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中秋節將屆，應景食材需求旺，屏東縣政府警察局里港分局轄內里港、九如及鹽埔鄉是台灣主要泰國蝦養殖重鎮，長年供應各地市場，為地方重要經濟命脈，為防宵小覬覦，警方啟動為期一個月的「安心養殖」專案，夜巡蝦池。

里港警分局表示，「安心養殖」專案，以守護農漁業與電纜線安全為目標，確保養殖戶安心備貨、民眾安心過節，專案首日晚間集結警力12名、警車5部，由分局長邱逸樵主持戶外勤教，帶隊前往轄內重點養殖區域，除實地勘查治安狀況外，也主動拜訪養殖戶，傾聽業者需求，展現警方守護產業安全的決心。

請繼續往下閱讀...

里港警分局分局長邱逸樵表示，農民與養殖戶是地方經濟的根基，警方責無旁貸，會持續透過機動巡邏、科技監控及社區合作，強化預防作為，降低竊案發生率，此次除規劃警力針對養殖池周邊道路、進出要道與易發生竊案的區域加強巡邏外，也同步針對電纜線竊盜案件進行防制，避免因竊線導致供電中斷，影響養殖環境。

警方也呼籲養殖戶落實自我防護，例如，加裝監視器、警報器或感應燈增加警示、照明，並留意可疑人、車輛動態；一旦發現異常情況，可立即撥打110報案，警方將即刻派員到場處理，讓泰國蝦能順利上市；「安心養殖」專案9月4日起為期一個月。

中秋檔期泰國蝦需求量高、價格好，里港警分局本月啟動安心養殖專案。（屏縣里港警分局提供）

警方向蝦農宣導相關措施。（屏縣里港警分局提供）

警方夜巡蝦池。（屏縣里港警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法