    首頁　>　社會

    獨家》桃園矯正學校敦品中學爆攻擊事件！ 感化生潑灑不明液體 教導員燙傷住院

    位於桃園市桃園區的矯正署敦品中學。（資料照）

    2025/09/08 09:49

    〔記者楊心慧、鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園市桃園區隸屬於法務部矯正署的矯正學校敦品中學，昨晚驚傳感化生攻擊教導人員的情事，感化生於晚間拿不明液體潑在矯正學校教導人員身上，該人員被滾燙熱水燙傷，導致右側肩膀至胸前嚴重燙傷、皮開肉綻，多處出現水泡，敦品中學緊急將送醫治療。

    矯正署證實，敦品中學於昨（7）日晚間20時許，一名學生因故攻擊教導人員成傷，本署已督責該校強化安全維護、慰問受傷同仁及後續恢復事宜，並檢討管理機制，避免攻擊事件再度發生。

    敦品中學發言人、副校長張正憲受訪表示，昨下午有位學生做錯事，被教導人員糾正，結果學生和另名學生抱怨，沒想到另名學生替同學出氣，在晚間竟拿熱水潑教導員。

    張正憲指出，教導人員臉部遭劃傷，身上有熱水燒燙傷，燙傷部分比較嚴重，目前住院治療中，學校已譴責這種行為，並在早上教育學校同學，這種行為不對，昨晚校長、副校長都有探視同仁，矯正署長官也會在今日探視。

    敦品中學的前身為法務部矯正署桃園少年輔育院，2019年法務部矯正署少年輔育院改制矯正學校計畫，7月31日奉令改隸為法務部矯正署誠正中學桃園分校，並在2021年8月1日正式改制為獨立的矯正學校「敦品中學」。

