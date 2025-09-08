為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    散播鋰電廠火災飄毒氣假訊息 屏東男子獲判不罰

    屏東縣環保局裝設的微型感測器。（屏東縣環保局提供）

    屏東縣環保局裝設的微型感測器。（屏東縣環保局提供）

    2025/09/08 09:36

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今年7月14日高雄鋰電廠發生火災，屏東一名石姓民眾在網路社交平台Threads轉發火災的毒氣已飄到屏東潮州、萬巒、竹田等地區，提醒民眾不要淋到雨等不實訊息，被屏東警方認為散播不實訊息，依違反社會秩序維護法送辦，屏東地方法院簡易庭認為，未涉及恐怖或攻擊行為，判決不罰。

    這名石姓男子在社交平台Threads轉發「高雄鋰電廠火災，毒氣體已飄至潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉，東港、萬丹、新園區內，今天開始下雨勿淋雨，若淋到雨後請趕快沐浴更衣等，快傳周邊朋友，還指是屏東縣府的通知等不實訊息，被警方認為違反社會秩序維護法送辦。

    法官認為，社維法規定散佈謠言，足以影響公共之安寧者才處罰，謠言要使聽聞之公眾心生畏懼、恐慌、激憤等心理狀態，石姓男子表明只是想提醒住附近朋友多注意，雖然屏東縣政府環保局已確認屏東縣空氣品質未受到該火災影響，並且也對外發布訊息給媒體說明，但石男貼文內容並未涉及恐怖或攻擊行為，且僅係提醒民眾勿淋雨，淋雨後應儘速沐浴更衣，並未進一步以煽動民眾諸如政府試圖隱瞞，或如淋雨恐生重症等錯誤訊息誤導民眾，難認內容使見聞者心生畏懼或恐慌，所以未達到違反社會秩序維護法之行為，裁定不罰。

    屏東縣環保局的微型感測器。（屏東縣環保局提供）

    屏東縣環保局的微型感測器。（屏東縣環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播