散播鋰電廠火災飄毒氣假訊息 屏東男子獲判不罰

屏東縣環保局裝設的微型感測器。（屏東縣環保局提供）

2025/09/08 09:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年7月14日高雄鋰電廠發生火災，屏東一名石姓民眾在網路社交平台Threads轉發火災的毒氣已飄到屏東潮州、萬巒、竹田等地區，提醒民眾不要淋到雨等不實訊息，被屏東警方認為散播不實訊息，依違反社會秩序維護法送辦，屏東地方法院簡易庭認為，未涉及恐怖或攻擊行為，判決不罰。

這名石姓男子在社交平台Threads轉發「高雄鋰電廠火災，毒氣體已飄至潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉，東港、萬丹、新園區內，今天開始下雨勿淋雨，若淋到雨後請趕快沐浴更衣等，快傳周邊朋友，還指是屏東縣府的通知等不實訊息，被警方認為違反社會秩序維護法送辦。

法官認為，社維法規定散佈謠言，足以影響公共之安寧者才處罰，謠言要使聽聞之公眾心生畏懼、恐慌、激憤等心理狀態，石姓男子表明只是想提醒住附近朋友多注意，雖然屏東縣政府環保局已確認屏東縣空氣品質未受到該火災影響，並且也對外發布訊息給媒體說明，但石男貼文內容並未涉及恐怖或攻擊行為，且僅係提醒民眾勿淋雨，淋雨後應儘速沐浴更衣，並未進一步以煽動民眾諸如政府試圖隱瞞，或如淋雨恐生重症等錯誤訊息誤導民眾，難認內容使見聞者心生畏懼或恐慌，所以未達到違反社會秩序維護法之行為，裁定不罰。

