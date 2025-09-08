為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    行車糾紛派出所外爭吵 白車拒檢衝撞警開槍

    高雄岡山警分局甲圍派出所外昨日傍晚發生2車疑似行車糾紛，拒警攔查，警方開槍。（警方提供）

    2025/09/08 09:26

    〔記者蘇福男／高雄報導〕2部轎車疑似發生行車糾紛，昨（7）日傍晚在高雄市岡山警分局甲圍派出所外爭吵，員警上前查看攔查，白色轎車竟衝撞員警，警方朝白車開槍仍被逃逸，深夜循線將涉案2男1女查緝到案，全案依刑法加重妨害公務、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送偵辦。

    昨日傍晚4點多，甲圍派出所外傳出車輛疑似撞擊及爭吵聲，所內備勤員警立即前往查看，發現一輛白色轎車後座乘客下車，拍打後方轎車駕駛座車窗，員警上前制止時，該名乘客隨即返回車內，同車駕駛更拒配合攔查，甚至驅車衝撞員警，員警緊急拔槍朝白車左前方射擊，但白車仍加速逃逸，員警右手臂擦傷無大礙。

    岡山警分局立即成立專案小組，調閱沿線監視器並掌握涉案車輛動態，深夜11點多，陸續在高雄市左營及鼓山區將涉案39歲陳男、33歲郭男、25歲謝女等人查緝到案，全案依刑法加重妨害公務、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送偵辦。

    警方循線將涉案2男1女查緝到案。（警方提供）

    員警右手臂擦傷無大礙。（警方提供）

