慘！男子用「照騙」稱已清除亂倒廢棄物 賺2500遭判1年2月

2025/09/08 10:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾姓男子以一車收受2500元的代價，去年10月駕駛小貨車，從桃園市裝載一般事業廢棄物到新竹縣關西鎮一處私有地偷倒，被警方循線查獲並移送法辦；曾男雖然坦承犯行，但為求取輕判，竟用照片誆稱廢棄物全數清除完畢，讓新竹地方法院法官難認其確有悔悟，依廢棄物清理法判處1年2個月，以資懲儆。

判決書指出，曾男未領有廢棄物清除許可文件，卻在去年10月18日某時駕駛自用小貨車，自桃園市楊梅區某處裝載來源不詳的一般事業廢棄物，包含廢木板、廢棧板、廢保麗龍等，運送至新竹縣關西鎮路邊私有土地上棄置；新埔警分局警員獲報後，會同新竹縣環保局稽查人員稽查，調閱監視器循線查獲。

曾男坦認將廢棄物載運到竹縣關西非法棄置，環保局依法要求曾男清除廢棄物恢復原貌。曾男在開庭後提出現場小範圍近照4張，誆稱廢棄物已在今年7月25日全數清除完畢。不過，法官沒有被唬弄，函請新竹縣環保局確認廢棄物清除狀況，稽查人員8月7日勘查，發現現場廢棄物有往邊坡下方滑移情形，廢棄物根本沒有清除。

法官審酌，曾男任意載運棄置廢棄物，危害環境衛生。雖始終坦認犯行，但為求取輕判，竟誆稱廢棄物全數清除完畢，難認其確有悔悟，因此無從據為有利的量刑認定。參酌本案廢棄物並非具有毒性、危險性，並考量曾男素行、犯罪動機等，以及曾男現為人力派遣工、經濟狀況不佳、需要扶養父母等情狀，判處有期徒刑1年2個月，並沒收犯罪所得2500元。

竹縣府環保局表示，依廢棄物清理法第46條，未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理等情形，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。亂倒一般廢棄物案件，若情節輕微多為緩起訴處分，曾男企圖矇騙法官沒有真心改過，最終被判刑可謂因小失大！

曾男去年10月18日駕駛小貨車裝載一般事業廢棄物，非法棄置新竹縣關西鎮私有地，包含廢木板、廢棧板、廢保麗龍等。（新竹縣環保局提供）

新竹縣環保局稽查人員今年8月7日勘查，發現現場廢棄物有往邊坡下方滑移情形，廢棄物根本沒有清除。（新竹縣環保局提供）

