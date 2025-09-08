為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    1人心臟衰竭、1人中風坐輪椅 2男賣安非他命被逮

    1人心臟衰竭、1人中風坐輪椅，2男賣安非他命被逮。示意圖。（民眾提供）

    1人心臟衰竭、1人中風坐輪椅，2男賣安非他命被逮。示意圖。（民眾提供）

    2025/09/08 09:24

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄警方於今年5月間接獲線報，前往轄區一處民宅逮捕正要販賣安非他命的田姓男子、崔姓男子，警方發現崔男坐著輪椅行動不便，而田男則相當虛弱。警方帶回2人偵辦後得知田男心臟衰竭需依靠機器續命、崔男則曾中風、多年前已行動不便，2人仍販毒，被逮時正販賣含袋重1公克、價值1500元安非他命。苗栗地院法官審理後，依違反違反毒品危害防制條例，分別判處田男應執行有期徒刑6年4個月、崔男有期徒刑5年6個月，全案上訴中。

    法官審理時，發現崔男曾因販毒多次遭判刑，其中2度刑期長達7年，前年才假釋出監，但崔男仍透過手機通訊軟體販毒，並指示曾因吸食毒品被判刑的田男跑腿。

    田男稱，因患有心臟衰竭疾病、需靠機器延長生命，且曾因工傷領有身心障礙手冊；崔男則2度中風，行動不便必須依靠輪椅，且日常生活靠家人伸援，2人被逮後也於偵訊中坦承販毒。

    法官審酌2人犯行後，依違反違反毒品危害防制條例分別判處田男應執行有期徒刑6年4個月、崔男有期徒刑5年6個月，全案上訴中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    圖
    圖
    熱門推播