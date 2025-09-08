鹿港埤頭庄18年一次大普度牌樓 被越南移工開車撞倒

鹿港埤頭庄18年一次大普度，已風光落幕。（民眾提供）

2025/09/08 09:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮「埤頭庄」每隔18年舉行一次的「寶樹傳芳唐山大普度」才剛風光落幕，昨天（7日）傳出鹿和路上所搭建的牌樓，被25歲來自越南的阮氏男移工開車撞倒，阮男供稱是因為疲勞駕駛，才會自撞牌樓，酒測值為零，肇事原因初步判定為駕駛未注意車前狀況。

鹿港警分局指出，阮男是來自越南的男性移工，昨天開著自己名下的自小客車，沿著鹿和路從北往南方向行駛，疑因疲勞駕駛就自撞跨越鹿和路上的大型牌樓龍柱，造成牌樓整個歪斜倒塌，也壓在自小客車上，所幸阮男沒有受傷，自小客車的右前車頭毀損。

警方獲報到場後，先封閉鹿和路4段雙向道路，並進行車流引導，完成牌樓清除後再開放行駛，阮男酒測值為零，所開的自小客車也在其名下，駕照正常。

鹿港鎮「埤頭庄」每隔18年舉行一次的大普度是地方的大事，在今年9月2日到4日登場，昨天發生牌樓被撞倒塌，民眾都慶幸還好普度已經結束，不然的話，車流量更大更危險，果然是有普度有保庇，沒有人受傷就是最大的庇佑。

越南移工開車移因疲勞駕駛，撞上鹿港埤頭庄18年一次大普度的牌樓，馬上進行交通管制並拆除牌樓。（民眾提供）

