為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鹿港埤頭庄18年一次大普度牌樓 被越南移工開車撞倒

    鹿港埤頭庄18年一次大普度，已風光落幕。（民眾提供）

    鹿港埤頭庄18年一次大普度，已風光落幕。（民眾提供）

    2025/09/08 09:16

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮「埤頭庄」每隔18年舉行一次的「寶樹傳芳唐山大普度」才剛風光落幕，昨天（7日）傳出鹿和路上所搭建的牌樓，被25歲來自越南的阮氏男移工開車撞倒，阮男供稱是因為疲勞駕駛，才會自撞牌樓，酒測值為零，肇事原因初步判定為駕駛未注意車前狀況。

    鹿港警分局指出，阮男是來自越南的男性移工，昨天開著自己名下的自小客車，沿著鹿和路從北往南方向行駛，疑因疲勞駕駛就自撞跨越鹿和路上的大型牌樓龍柱，造成牌樓整個歪斜倒塌，也壓在自小客車上，所幸阮男沒有受傷，自小客車的右前車頭毀損。

    警方獲報到場後，先封閉鹿和路4段雙向道路，並進行車流引導，完成牌樓清除後再開放行駛，阮男酒測值為零，所開的自小客車也在其名下，駕照正常。

    鹿港鎮「埤頭庄」每隔18年舉行一次的大普度是地方的大事，在今年9月2日到4日登場，昨天發生牌樓被撞倒塌，民眾都慶幸還好普度已經結束，不然的話，車流量更大更危險，果然是有普度有保庇，沒有人受傷就是最大的庇佑。

    越南移工開車移因疲勞駕駛，撞上鹿港埤頭庄18年一次大普度的牌樓，馬上進行交通管制並拆除牌樓。（民眾提供）

    越南移工開車移因疲勞駕駛，撞上鹿港埤頭庄18年一次大普度的牌樓，馬上進行交通管制並拆除牌樓。（民眾提供）

    越南移工開車移因疲勞駕駛，撞上鹿港埤頭庄18年一次大普度的牌樓，馬上進行交通管制並拆除牌樓。（民眾提供）

    越南移工開車移因疲勞駕駛，撞上鹿港埤頭庄18年一次大普度的牌樓，馬上進行交通管制並拆除牌樓。（民眾提供）

    越南移工開車移因疲勞駕駛，撞上鹿港埤頭庄18年一次大普度的牌樓。（民眾提供）

    越南移工開車移因疲勞駕駛，撞上鹿港埤頭庄18年一次大普度的牌樓。（民眾提供）

    越南移工開車移因疲勞駕駛，撞上鹿港埤頭庄18年一次大普度的牌樓。（民眾提供）

    越南移工開車移因疲勞駕駛，撞上鹿港埤頭庄18年一次大普度的牌樓。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播