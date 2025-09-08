罵太太「討客兄」挨告公然侮辱 法官一原因判無罪

台中一名人夫當員工面罵太太「妳討客兄！」遭太太提告公然侮辱，台中地院法官認為非無端謾罵，屬偶發性負面言論，應受憲法言論自由的保障，判決無罪。（記者陳建志攝）

2025/09/08 09:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人夫，去年6月在公司當著3名員工面前罵太太「妳討客兄！」妻子不滿提告公然侮辱，先生辯稱當時因太太出軌已提告，一時衝動的發言，並非蓄意貶損太太的名譽，也無反覆謾罵。台中地院法官認為，先生當時因太太婚外情提告，並非無端謾罵，難認有公然侮辱的主觀犯意，應屬偶發性負面言論，基於憲法保障言論自由，判決無罪。

這名人夫，去年6月在公司內，當著3名員工面前罵太太「因為妳出軌！妳討客兄！」遭太太提告公然侮辱。人夫辯稱，當天在場聽到都是公司員工，且當時兩人還是夫妻關係，但太太竟與第三人有逾一般男女正常互動關係，並已提起民事侵害配偶權訴訟，並非無端謾罵，更非無憑無據，是一時衝突中的失言言論，並非蓄意貶損太太的名譽，且亦無反覆、持續謾罵。

法官勘驗筆錄認為，當天是太太坐在先生辦公桌，先生要求太太起身，太太回以「我是老闆娘，我高興坐哪裡，這裡是我的座位」，先生則稱「老闆娘是我說了算，妳現在已經沒有資格了」，太太又回以「憑什麼是你說了算？」先生才回「因為妳出軌！妳討客兄！」可見所指侮辱性言語，非連續為之，而是穿插在對話中。

且當時先生已對太太疑似婚外情提告民事損害賠償責任，考量當時訴訟正在進行中，是一般人在盛怒下的宣洩出言，並非無端謾罵，難以遽認有公然侮辱的主觀犯意存在。且先生所言，並非持續性對太太口出侮辱性言論，應屬偶發性負面言論，尚難認先生所為已對太太造成精神上痛苦。

且檢察官並未舉證先生的發言內容，對於太太的社會名譽可能損害已達明顯、重大程度，雖屬尖酸刻薄，而令太太內心感到不悅，不過僅是冒犯太太不受刑法保障的名譽感情，不能優先於先生所受憲法言論自由的保障，判決無罪，可上訴。

