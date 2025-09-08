視訊裸聊遭偷錄，正妹被詐團恐嚇勒索。（情境照）

2025/09/08 08:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹劉姓男子多次將手機門號以200元代價賣給詐騙集團，其中門號遭詐團利用後，竟被詐團拿去網路交友，並以視訊裸聊方式取得一名正妹的私密影像，詐團多次以裸照相逼買遊戲點數，揚言不從就散播裸照，檢警循線查獲劉男，新竹地院依幫助犯恐嚇取財罪，處有期徒刑5月。

法官調查，劉男在2022年就把申辦的2支手機門號，各以200元代價賣給詐騙集團，今年遭新竹地院認為幫助犯詐欺詐欺取財罪而判刑，但劉男仍不知悔改，又把2023年申辦的門號賣給不知名犯罪集團使用。該犯罪集團即以該門號向線上遊戲申請註冊會員帳戶，並於取得帳號後，對兩名被害女子做出恐嚇取財、詐欺取財行為。

詐團在2023年以假交友真詐財方式詐騙陳女，致陳女陷於錯誤，購買1000元價值的線上遊戲點數，並依指示傳送線上遊戲點數序號及密碼後，該犯罪集團隨即將線上遊戲點數儲值至帳號。

詐團又在2023年3月期間，在網路上以視訊裸聊方式，取得張女裸體影像後，恫稱若不花錢解決將散布裸露影像。導致張女心生畏懼，購買6次價值共3萬元的線上遊戲點數，並依指示傳送點數序號及密碼給犯罪集團後，旋由該犯罪集團將點數儲值至帳號內。2女因此報警處理。

法官認為劉男明知我國詐欺等犯罪盛行，也知任意提供手機門號給犯罪集團成員並協助手機驗證等行為，將助長犯罪，增加告訴人尋求救濟困難，而使犯罪追查趨於複雜。劉男雖坦承犯行，但未與被害人和解或賠償損害，依幫助犯恐嚇取財罪判刑5月。

