詐團車手領贓款只賺6萬 遭判賠998萬元

2名詐團車手領贓款只賺6萬，遭新竹地院判賠998萬元。（記者蔡彰盛攝）

2025/09/08 08:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林男、余男遭詐騙集團利用，余男成為企業社的人頭負責人，還以企業社名義開戶，讓受騙民眾匯款到該帳戶，兩人領出998萬元贓款後，林男抽出其中2萬元給余男當報酬，自己拿4萬元。兩人遭逮後，新竹地院判賠998萬元給被害人。

法官調查，林男、余男加入詐欺集團，在2023年9月底時，透過通訊軟體向被害人佯稱下載使用「泰賀」投資軟體，並設立帳號操作投資可以獲利。

詐團同時也將「宥成企業社」負責人變更為被告余男，再由林男帶同余男以「宥成企業社」名義申辦銀行帳戶，並由林男保管該帳戶的存摺及大、小章。其後再由該詐欺集團成員繼續詐騙被害人，讓被害人匯款998萬元到該帳戶。

林男旋即接受指示，至超商列印蓋有偽造被害人姓名印章的偽造「住宅裝潢合約書」，與余男一同前往銀行臨櫃提款，並出示偽造的住宅裝潢合約書取信銀行行員，避免被認為是車手。

余男在領得全數贓款後，交付林男，由林男自贓款中抽出2萬元給余男做為報酬，另抽出4萬元做為自己之報酬後，剩下的款項交付詐欺集團。

新竹地院法官認為兩人參與詐騙行為，向原告收取998萬元，顯與詐欺集團其餘成員彼此利用他人行為，以達詐欺取財目的，屬共同侵權行為人，自應與其他詐欺集團成員，就原告所受損害，負連帶賠償責任。被害人訴請2人連帶賠償998萬元，法官判准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

