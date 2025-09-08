為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐團車手領贓款只賺6萬 遭判賠998萬元

    2名詐團車手領贓款只賺6萬，遭新竹地院判賠998萬元。（記者蔡彰盛攝）

    2名詐團車手領贓款只賺6萬，遭新竹地院判賠998萬元。（記者蔡彰盛攝）

    2025/09/08 08:13

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林男、余男遭詐騙集團利用，余男成為企業社的人頭負責人，還以企業社名義開戶，讓受騙民眾匯款到該帳戶，兩人領出998萬元贓款後，林男抽出其中2萬元給余男當報酬，自己拿4萬元。兩人遭逮後，新竹地院判賠998萬元給被害人。

    法官調查，林男、余男加入詐欺集團，在2023年9月底時，透過通訊軟體向被害人佯稱下載使用「泰賀」投資軟體，並設立帳號操作投資可以獲利。

    詐團同時也將「宥成企業社」負責人變更為被告余男，再由林男帶同余男以「宥成企業社」名義申辦銀行帳戶，並由林男保管該帳戶的存摺及大、小章。其後再由該詐欺集團成員繼續詐騙被害人，讓被害人匯款998萬元到該帳戶。

    林男旋即接受指示，至超商列印蓋有偽造被害人姓名印章的偽造「住宅裝潢合約書」，與余男一同前往銀行臨櫃提款，並出示偽造的住宅裝潢合約書取信銀行行員，避免被認為是車手。

    余男在領得全數贓款後，交付林男，由林男自贓款中抽出2萬元給余男做為報酬，另抽出4萬元做為自己之報酬後，剩下的款項交付詐欺集團。

    新竹地院法官認為兩人參與詐騙行為，向原告收取998萬元，顯與詐欺集團其餘成員彼此利用他人行為，以達詐欺取財目的，屬共同侵權行為人，自應與其他詐欺集團成員，就原告所受損害，負連帶賠償責任。被害人訴請2人連帶賠償998萬元，法官判准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播