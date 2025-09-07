為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    天雨賓士男打滑衝對向車道 接駁巴士遭撞女駕駛受困骨折

    由於撞擊力道猛烈，巴士女駕駛雙腿遭夾困，消防人員趕抵破壞車體，協助脫困。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/07 22:34

    〔記者陸運鋒／新北報導〕陳姓男子今天晚間6時許駕駛賓士車載郭姓女友，行經新北市新店區環河路時，疑因天雨路滑撞擊分隔島再衝入對向車道，撞上李姓女子駕駛的接駁巴士，造成李女受困車內，警消獲報趕抵協助李女脫困，隨後將受傷的李、郭2人送醫治療，所幸均無生命危險，事故原因有待調查。

    新店警分局表示，21歲陳男駕駛賓士轎車載18歲郭姓女友返家，沿新店環河路往台北方向行駛，途中疑因天雨打滑失控，先擦撞分隔島再衝至對向車道，撞上由48歲李女駕駛的台北客運懷恩專車接駁巴士，由於撞擊力道猛烈，巴士左車頭嚴重變形，李女雙腿遭夾動彈不得。

    警、消獲報趕抵，將巴士車門破壞，約20分鐘左右協助李女脫困，她的肋骨及雙腿有骨折情況，送往台北慈濟醫院救治，幸無生命危險；而郭女則是肢體受到擦挫傷，送往耕莘醫院治療；陳男左腳扭傷、不需送醫。

    警方指出，2名駕駛酒測值均為0，初步研判，疑因陳男未注意車前路況釀禍，詳細事故原因及肇事責任歸屬，則有待調閱相關影像進一步釐清。

    陳男駕駛賓士車載郭姓女友，疑因天雨路滑撞擊分隔島再衝入對向車道，撞上李姓女子駕駛的接駁巴士。（記者陸運鋒翻攝）

