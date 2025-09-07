為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    愛上敘利亞軍官 輕熟女墜桃花陷阱遭詐87萬

    愛上敘利亞軍官，輕熟女墜桃花陷阱遭詐87萬。（情境照）

    2025/09/07 22:17

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳女在網上結識由詐騙集團扮演的敘利亞軍官，陷入愛情漩渦，假軍官編造財產遭聯合國凍結等各種謊言稱需要現金，讓陳女多次將現金交付詐團車手杜女，直到假軍官說要350萬元包機費用，陳女才清醒報案。車手杜女在陳女身上取款87萬元，自己賺了車馬費3.2萬元，遭法院判賠陳女87萬元。

    法官調查，杜女去年5月加入詐團當車手，詐團以假名「陳威」在網路上詐騙女性感情，對陳女表示在敘利亞當軍官，要退休返回台灣，需要新台幣37萬元旅費，因帳戶遭凍結，需向陳女借款，會有一位代理商和她聯絡取款。

    接獲任務的杜女，便跟陳女相約新竹高鐵面交37萬元，事後詐團扮演的陳威又聲稱財產遭聯合國凍結，需100萬元才能解凍，50萬元也可以。陳女因此又把50萬元現金交給杜女。

    杜女在收到兩筆共87萬元現金後，分別從中拿取1萬2000元、2萬元做為報酬，並依詐團指示將其餘款項，拿到高雄市兌換為虛擬貨幣後，轉入詐欺集團所指定之電子錢包內，以此方式掩飾資金去向。

    詐團又騙陳女說只要再加碼就可以放行，但需要350萬元包機費用，至此陳女才察覺有異，報警偵辦。

    新竹地院法官認為，杜女在審理時承認犯罪事實，她確實加入詐欺集團擔任取款車手，並依指示將取得款項兌換成虛擬貨幣，再從中獲取不法報酬，使陳女受有87萬元財產損害，杜女應對陳女損害應負連帶賠償責任，判賠87萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

