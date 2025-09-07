為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2週內3起！台中大遠百電梯又「關人」 4人卡地下1樓40分鐘

    台中大遠百8月才傳電梯2度關人，被市府都發局貼停用公告。（資料照，市府提供）

    台中大遠百8月才傳電梯2度關人，被市府都發局貼停用公告。（資料照，市府提供）

    2025/09/07 21:17

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中大遠百今又發生電梯關人事件，晚間一部電梯發生巨響下降到地下1樓後，門打不開，4人受困40分鐘才在工作人員從外開門後脫困，虛驚一場。大遠百指出，全館電梯8月底才全面檢修，不料又傳電梯故障，已暫停該電梯使用，將請電梯廠商再度維護檢修；這也是台中大遠百近2週來第三起電梯關人事件。

    台中大遠百上個月23、24日發生同部電梯2度關人事件，其中一次電梯卡在2、3樓層間，19名消費者受困近1小時才脫困；當時台中市都發局勒令停止使用，並全面檢驗該百貨電梯，都發局上個月底才全面完成檢修，關人電梯9月初開放使用，不料今日再傳電梯關人意外。

    遠百今日傍晚約5點半，一度誤傳電梯傳巨響後「掉到」B1，引起不少人議論，同一百貨上個月才傳電梯關人，現在竟又發生類似事件。

    大遠百晚間澄清，電梯並非「掉下」地下1樓，電梯內民眾本來就是要下地下停車場取車，電梯自1樓下地下室關門確實發出碰撞巨響，啟動到地下1樓時不明原因卡住，工作人員接獲通報隨即趕往排除狀況，約40分鐘後電梯門打開，裡面4名乘客順利脫困，館方已提供每人千元禮券致意。

    大遠百指出，全館12部電梯上月底才全面檢修過，這次故障電梯跟上次出狀況的電梯不同，目前也已暫停使用，將請電梯廠商再來檢查原因。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播