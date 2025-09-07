2週內3起！台中大遠百電梯又「關人」 4人卡地下1樓40分鐘

台中大遠百8月才傳電梯2度關人，被市府都發局貼停用公告。（資料照，市府提供）

2025/09/07 21:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中大遠百今又發生電梯關人事件，晚間一部電梯發生巨響下降到地下1樓後，門打不開，4人受困40分鐘才在工作人員從外開門後脫困，虛驚一場。大遠百指出，全館電梯8月底才全面檢修，不料又傳電梯故障，已暫停該電梯使用，將請電梯廠商再度維護檢修；這也是台中大遠百近2週來第三起電梯關人事件。

台中大遠百上個月23、24日發生同部電梯2度關人事件，其中一次電梯卡在2、3樓層間，19名消費者受困近1小時才脫困；當時台中市都發局勒令停止使用，並全面檢驗該百貨電梯，都發局上個月底才全面完成檢修，關人電梯9月初開放使用，不料今日再傳電梯關人意外。

遠百今日傍晚約5點半，一度誤傳電梯傳巨響後「掉到」B1，引起不少人議論，同一百貨上個月才傳電梯關人，現在竟又發生類似事件。

大遠百晚間澄清，電梯並非「掉下」地下1樓，電梯內民眾本來就是要下地下停車場取車，電梯自1樓下地下室關門確實發出碰撞巨響，啟動到地下1樓時不明原因卡住，工作人員接獲通報隨即趕往排除狀況，約40分鐘後電梯門打開，裡面4名乘客順利脫困，館方已提供每人千元禮券致意。

大遠百指出，全館12部電梯上月底才全面檢修過，這次故障電梯跟上次出狀況的電梯不同，目前也已暫停使用，將請電梯廠商再來檢查原因。

