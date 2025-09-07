為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    求復合不成 國中男師埋伏學校朝女師開槍 交保駁回再押2個月

    黃姓老師對分手女同事開槍，高雄高分院認為他有輕生、逃亡之虞，拒絕交保，並延長羈押2月。（記者鮑建信攝）

    黃姓老師對分手女同事開槍，高雄高分院認為他有輕生、逃亡之虞，拒絕交保，並延長羈押2月。（記者鮑建信攝）

    2025/09/07 20:57

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓老師不滿劉姓女同事拒絕複合，涉嫌在學校埋伏、開槍，經地院依殺人未遂罪判刑7年半，高等法院高雄分院認為他有輕生及逃亡之虞，拒絕其交保，同時延長羈押2個月。

    據了解，被告黃男與劉女均為某國中老師，曾短暫交往過，後因劉女提出分手，黃男多次要求復合被拒，於是購買改造手槍，前往學校地下停車場埋伏。

    2024年6月26日下午，劉女準備開車離校，黃男突然現身起衝突後，取出手槍擊發，碰巧槍枝卡彈，劉女則趁他排除故障時，向正要騎車離開的女老師求救，始倖免於難。

    地院依殺人未遂罪判處黃男徒刑7年半，並被高雄高分院續押後，今年8月底，裁定延長羈押2個月。

    黃男指出，雖曾聲稱想自殺，但在雙親支持下，已無輕生念頭；又說，自覺心理健康有下滑趨勢，多羈押1天、多焦躁1日，焦躁的心情猶如不定時炸彈，請求准予交保。

    合議庭調查，黃男行凶前留遺書，又於偵訊中聲稱想自殺，案發後曾將作案所用物品藏匿辦公室沙發內，有相當理由認有藉由逃亡或自殺以規避審判，因而裁定駁回聲請，仍可抗告。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播