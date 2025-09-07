求復合不成 國中男師埋伏學校朝女師開槍 交保駁回再押2個月

黃姓老師對分手女同事開槍，高雄高分院認為他有輕生、逃亡之虞，拒絕交保，並延長羈押2月。（記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓老師不滿劉姓女同事拒絕複合，涉嫌在學校埋伏、開槍，經地院依殺人未遂罪判刑7年半，高等法院高雄分院認為他有輕生及逃亡之虞，拒絕其交保，同時延長羈押2個月。

據了解，被告黃男與劉女均為某國中老師，曾短暫交往過，後因劉女提出分手，黃男多次要求復合被拒，於是購買改造手槍，前往學校地下停車場埋伏。

2024年6月26日下午，劉女準備開車離校，黃男突然現身起衝突後，取出手槍擊發，碰巧槍枝卡彈，劉女則趁他排除故障時，向正要騎車離開的女老師求救，始倖免於難。

地院依殺人未遂罪判處黃男徒刑7年半，並被高雄高分院續押後，今年8月底，裁定延長羈押2個月。

黃男指出，雖曾聲稱想自殺，但在雙親支持下，已無輕生念頭；又說，自覺心理健康有下滑趨勢，多羈押1天、多焦躁1日，焦躁的心情猶如不定時炸彈，請求准予交保。

合議庭調查，黃男行凶前留遺書，又於偵訊中聲稱想自殺，案發後曾將作案所用物品藏匿辦公室沙發內，有相當理由認有藉由逃亡或自殺以規避審判，因而裁定駁回聲請，仍可抗告。

