偷吃新竹人妻老公被逮！閨蜜反嗆：小孩也拿掉了 怎麼處理？

2025/09/07 19:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳男結婚多年，育有3名子女，卻在妻子懷孕待產之際，偷吃妻子閨蜜張女，兩人不僅多次發生性行為，還傳送大量露骨對話「我強姦你啊，你就不給力啊」與親密合照，甚至搞出「人命」後墮胎。妻子發現後心碎提告，新竹地院判張女須賠償30萬元。

王女主張，與陳男105年結婚，去年11月她即將生產之際，卻意外發現老公與她的閨蜜張女過從甚密。兩人透過通訊軟體LINE傳送大量曖昧訊息，內容包括「性慾很高漲所以要吃瑪卡」、「打炮中間睡意來？」、「邊摸邊睡覺」、「我強姦你啊，你就不給力啊」、「08做口碑餒，我技術不好勒。」等露骨對話，甚至還有親吻、摟抱等親密合照。

更讓她痛心的是，張女與老公激戰多次，甚至懷孕後墮胎。她質問張女，對方竟囂張回應：「他24小時跟我在一起ㄟ」、「你可以告我，但是我扣牌的錢一樣要還我」，甚至反嗆「我小孩也拿掉了，妳說，怎麼處理？」態度十分猖狂。

新竹地院審理時，法官根據LINE對話紀錄、親密合照及雙方對話截圖等證據，認定張女確實侵害的配偶權，且情節重大，導致人妻精神上承受極大痛苦。法官審酌雙方身分、經濟能力及侵害程度後，判張女須賠償30萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

