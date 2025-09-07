軍官偷情已婚女兵被逮到！簽150萬和解書又反悔

軍官偷情已婚女兵被逮。示意圖。（情境照）

2025/09/07 18:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國軍傳出桃色風波！一名軍官與同營區女兵小美發生曖昧關係，同樣是軍官出身的女兵老公會同徵信社抓姦。軍官自認在壓力下簽下150萬元和解書並開本票，事後卻反悔提告。新竹地院審理認定軍官簽和解書時，並無受逼迫情事，駁回全案。

這起軍中桃色糾紛發生在3月2日，軍官陳男陪張姓女兵前往桃園做臉後，返回張女位於湖口的租屋處時，遭張女丈夫林男帶徵信社人員攔截，雙方在馬路上對峙時，徵信社人員出示記者證，並揚言要通知陳姓軍官的旅長、連長到場，還要聯絡媒體報導，要讓他丟官。

請繼續往下閱讀...

一行人隨後轉往附近便利商店談判，歷時超過1小時。期間林男委任律師到場擬定和解書，要求陳男支付150萬元精神賠償金；同時女兵也簽署離婚協議書。陳男當場簽署和解書並開立150萬元本票，事後卻反悔，認為自己遭脅迫簽署，該和解書無效。

法院審理時，陳男坦承與女兵有曖昧關係，包括牽手、讓女方背負他70公斤體重等親密行為。但辯稱簽約當下是受到脅迫，且150萬元金額過高，若30萬元就願意接受。

法官勘驗現場證據後認為，陳男身為大學畢業的職業軍人，智慮正常，且談判過程長達1小時，有充分機會求援或諮詢意見，卻未採取任何行動。加上事後也未報警處理，認定並無受脅迫情形。

更關鍵的是，陳男在法庭上坦言：「軍中其實沒有什麼秘密」，承認營區內早已傳遍兩人曖昧關係。法官認為，陳男是為維護自身軍譽及考核利益，才簽署和解協議，事後反悔提告於法無據，駁回陳男之訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法