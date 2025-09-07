影像曝光！女騎士市場偷兩短褲秒逃 被逮辯稱「我以為我買的」

台中王姓女騎士到向上市場偷走攤商2件共價值3千元的短褲，整個過程都被監視器拍下。（記者陳建志翻攝）

2025/09/07 18:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中王姓女子（44歲），今年5月前往西區向上市場的服飾攤位，趁老闆娘沒注意，將兩件黑色短褲撤下後夾在腿上，隨即騎車加速逃離，前後不到1分鐘，老闆娘直到清點時發現兩個空衣架才知道遭竊，調閱監視器確認是王女所為立刻向警方報案，王女落網後裝傻辯稱「我以為是我買的」，台中地檢署近日依竊盜罪嫌提起公訴。

台中第一分局公益派出所今年5月8日接獲西區向上市場服飾攤商報案，表示攤架上失竊每件約市價1500元短褲，共損失3000元，調閱監視器後發現是一名女騎士偷走。

警方調閱監視器以車追人，鎖定王姓女子（44歲）涉案，並將她通知到案。王女到案後卻辯稱「我不太記得，吃憂鬱症藥10幾年了，應該是我買的吧？」甚至推稱褲子已經送給女兒穿，因說法離譜，警方未採信，訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

檢方審酌全案監視器畫面等相關證據，認定王女行竊行為明確，並不因其辯稱「記憶斷片」而免責，近日依刑法第320條竊盜罪提起公訴。

台中王姓女騎士到向上市場偷走攤商2件共價值3千元的短褲後，騎車揚長而去。（記者陳建志翻攝）

