千萬金條運送途中掉巷口 中壢7旬婦「以為假的」帶回家判罰

老婦人巷口撿到近價值千萬金條帶回家，警察找上門她辯「以為假的」，桃園地院法官近日判罰她1萬2000元罰金。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/07 17:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名78歲老婦人今年5月間在巷口撿到3條總價高達995萬餘元金條，警方接獲失主報案，調閱監視器循線找到老婦人，並依侵占罪移送法辦。老婦人辯稱「以為是假的，我先拿回家，想等小孩下班再一起拿去警局」，檢方不採信她的說詞將她起訴；桃園地院法官近日審結，依侵占罪判老婦人1萬2000元罰金，金條則已全數發還失主。

該名老婦人於今年5月6日下午2點41分，在中壢區一處巷口撿到3條金條，總價值高達995萬9751元，隨即將金條帶回家。邱姓失主發現金條不見，向中壢警分局報案，警方調閱監視器畫面、循線找到老婦及金條，依侵占罪將老婦函送桃園地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

老婦人辯稱，當時她撿到這些物品，但不知道是金子、以為是假的，所以先拿回家，想等小孩下班再一起拿去警察局，後來她就去健身房。不過，檢方不採信她的說詞，認為丟失物品的人通常在遺落位置附近，不久後就可能回來尋找，若老婦人有意將拾得物歸還失主，應先暫時留在原處稍作等候，或尋求附近店家協助尋找失主、報警，或是立即將拾得物送到派出所；老婦人即使有時間壓力、不便立即將拾得物送交派出所，也可選擇將該拾得物繼續留在原處，但她卻把東西撿起後帶回家，與常情有違，辯詞顯為事後卸責之詞，不足採信，且有現場監視器畫面佐證，偵結向法院聲請簡易判決。

桃園地院法官審酌老婦人將失主遺落路邊的金條侵占入己，欠缺對他人財產的尊重，犯後又未能坦承等理由，近日依侵占罪判罰老婦人1萬2000元罰金，如易服勞役以新台幣1000元折算1日。

據悉，這批遺失的金條為金飾業者所有，當時是要運送到工廠進行加工，屬於原料，沒想到在運送過程，行李箱破洞導致金條掉出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法