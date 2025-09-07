高雄36萬珠寶竊案嫌犯拒捕 衝撞警車遭開槍逮捕

高雄36萬珠寶竊案嫌犯拒捕衝撞警車遭開槍逮捕。（民眾提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鹽埕分局今（7）日追查一件36萬珠寶當鋪竊案，下午15時許，發現鎖定的陳姓嫌犯駕車至鳳山區博愛路，員警見時機成熟以偵防車圍捕，對方因拒捕還駕車衝撞警車、員警，員警緊急開4槍制止，順利逮人，所幸無人員受傷。

鹽埕分局指出，昨（6）日早上6時許接獲報案，稱鹽埕區府北路某當舖保險箱遭竊，經查損失現金、黃金、鑽石、手錶等物品，共損失新臺幣36萬元，警方成立專案小組偵辦。

專案小組調閱監視器，鎖定翁姓男子（28歲）及陳姓男子（26歲）2人涉有重嫌，警方於昨日下午17時許於三民區將翁嫌查緝到案。

專案小組今天再追緝另一人陳嫌，今午15時許，發現陳嫌駕駛轎車至鳳山區博愛路，警方見時機成熟，駕駛偵防車圍捕包抄，不料，陳嫌不僅拒捕，竟還駕車前後衝撞警車，並企圖衝撞現場員警，員警緊急開槍擊破犯嫌車輛前後車輪，陳嫌仍持續衝撞。

警方分別朝前、後開1槍，並朝引擎射擊2發，制止嫌犯衝撞，最後持破窗器破窗後逮捕陳嫌，所幸現場並無人員受傷。

據了解，警方在陳嫌的身上查獲現金新臺幣20多萬元，部分金飾、鑽石疑遭變賣，警方持續追查贓物下落。

警方另在竊嫌後座車廂查獲長槍，陳嫌自稱為空氣長槍，是否有殺傷力待鑑識人員查證中。

鹽埕分局偵訊後，將陳依刑法竊盜及妨害公務等罪嫌移送臺灣高雄地檢署偵辦。

