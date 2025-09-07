高雄愛心跨海送金門 500住警器優先安裝身心障礙者等弱勢家庭

金門縣副縣長李文良（左三）日前率金門消防局長呂英華（右二）等幹部共同啟動「提升避難弱勢族群居家安全計畫」。（金門縣消防局提供）

2025/09/07 16:44

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局今天表示，近日獲高雄善心人士捐助500個住宅用火災警報器，預定10月31日前全數安裝在地區身心障礙者等弱勢家庭。副縣長李文良說，消防局實現「顧老、顧幼、顧弱勢」政策不遺餘力，值得肯定。

李文良日前在消防局主持啟動火警器發送計畫時說，消防局陸續爭取水域救援車、消防車、救護車、救災指揮車及住警器，不僅提升應變效能，爭取逃生時間，更彰顯社會溫暖與公益力量。

消防局表示，住警器可於火災初期迅速發出警報，是守護家庭安全的第1道防線。據統計，金門近3年有10起火警案，就是安裝住警器發出警示聲而有效減災，成功協助40多人安全逃生。

消防局此次獲贊助的500個住警器，是消防局災害預防科科長蔡承裕居中引介下，1名高雄友人捐贈，消防局將優先提供給縣內極重度與重度身心障礙者、獨居老人、低收入等弱勢家庭。

消防局長呂英華說，地區相關弱勢家庭約800多戶，扣除此次贊助的500個住警器，還有更早其它善心企業捐贈的住警器，也將一併處理，若還是不夠，「我們再來想辦法」。將持續推動「住警器家家裝設」政策，深入社區推廣住警器安裝與防火教育。

消防局說，已安裝住警器的住戶應每月定期按壓測試鈕確認功能正常，並留意包括電池在內的裝置壽命，並定期汰換；未安裝者，可至大賣場、消防設備行或網路平台選購貼有消防署認證標章的產品，攜手打造「家家裝設住警器、戶戶建立防護網」的安全生活環境。

