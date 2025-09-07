為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    淡水健行變調！靠護欄休息突斷裂 6旬男墜落護岸亡

    2025/09/07 16:42

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水健行活動在濱海路三段與沙崙路交叉處公司田溪木棧道，發生1起意外。由淡水區體育會舉辦的健行活動，今（7日）上午8時登場，未料，剛起步約半小時，1名60多歲李姓男子在折返點靠著護欄休息時，護欄突然斷裂，導致李男墜落護岸，消防局人員緊急將傷者送往淡水馬偕醫院，惟仍不幸宣告身亡，事發現場已拉起警示帶。水利局承諾全面檢視改善。

    水利局允全面檢視改善

    水利局表示，目前木作護欄由淡水區公所委託每月例行步道清潔時進行巡查，若發現破損則回報市府，由市府逐年更換修繕。此次意外後，已承諾將會同淡水區公所全面檢視步道護欄安全性，並研議改善措施，以避免憾事再度發生。另，淡水區公所已代表市長前往醫院慰問家屬並致贈慰問金，後續將配合檢警釐清詳細原因與責任歸屬。

    淡水區體育會長莊根松表示，活動前已依規申請路線，並多次提醒參加民眾注意自身安全，尤其不要倚靠老舊欄杆或在危險區域停留。不幸的是，事發當時聽說有人因坐在破損的欄杆旁休息，不慎跌落，隨即送往淡水馬偕醫院急救。

    莊根松強調，現場都有再三宣導安全，仍發生意外，令人遺憾。目前體育會已協助處理後續事宜，並陪同家屬到醫院與住處關懷支持，等待檢察官驗屍報告後再進一步處理。

    莊根松呼籲，平時就有許多民眾在步道上健走或運動，大家務必要提高警覺，避免倚靠路邊老舊設施。雖然活動前已清理雜草，但步道設施部分仍有老化情況，仍需格外注意。他再度提醒，「最重要的是自身安全，務必小心，避免憾事發生。」

    新北市水利局表示，目前木作護欄由淡水區公所委託每月例行步道清潔時進行巡查，若發現破損則回報市府，由市府逐年更換修繕。（記者羅國嘉攝）

