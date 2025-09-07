車子衝入騎樓撞倒機車還扶正 警認定「肇事逃逸」理由曝光

彰化市傳出自小客車衝入四維路騎樓，車主供稱是友人開車，精神不濟的關係。（民眾提供）

2025/09/07 15:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市四維路昨天（6日）有自小客車無煞車衝入民宅騎樓，撞倒停放騎樓的機車倒下，自小客車有派人下車查看，還把機車扶正後離去。警方獲報追查到車主，由於機車受損變形，肇事者也沒有試圖聯繫受害機車主，將以道交條例舉發並吊扣駕照1到3個月。

彰化警分局大埔派出所所長蔡騏宇表示，這起肇事逃逸案件發生在昨天凌晨4點多，警方獲報有不明車輛，由北往南行駛在彰化市民族路，在民族路與四維路的Ｔ字形路口，直接撞入四維路一棟民宅騎樓後逃逸。警方到場發現，被撞機車的車殼受損，車身變形，調閱監視器進行追查。

警方調查發現，肇事逃逸車輛登記在24歲林姓男子名下，警方聯繫上林男，林男自稱當時是友人開車，林男坐在副駕駛座，友人因精神不濟才會撞入民宅騎樓後，曾下車查看，並把撞倒的機車扶正後再離去，願意負起賠償損失。

警方強調，林男稱將會聯絡開車的友人到案說明，雖然自小客車碰撞機車未造成受傷或死亡，但由於機車受損，加上肇事者並沒有試圖聯繫受害機車主，將會依照道交條例第62條第1項舉發，處1000以上、3000元以下罰鍰；逃逸者並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

彰化市傳出自小客車衝入四維路騎樓，撞倒機車。（民眾提供）

彰化市傳出自小客車衝入四維路騎樓，撞倒機車後，車上有人返回扶正機車後離去。（民眾提供）

