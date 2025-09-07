為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    枉為人師！國小老師酒駕4次法辦 深夜肇逃被逮酒測值0.94

    許男駕車擦撞路邊機車肇逃，警方獲報追逐。（記者徐聖倫翻攝）

    許男駕車擦撞路邊機車肇逃，警方獲報追逐。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/09/07 15:40

    〔記者徐聖倫／新北報導〕為人師表竟是酒駕慣犯！47歲許姓男子酒後駕車，今凌晨零時許行經林口區文化三路，期間擦撞路邊停放的機車肇事逃逸，警方出動優勢警力將其攔截圍捕，酒測值達0.94，且還有4次酒駕法辦紀錄，承辦員警無奈嘆：「知法犯法，枉為人師。」

    據悉，許男與朋友聚會結束，酒過三巡已經迷茫，但他堅持要自己開車回家，於是駕車離開，經過文化三路時擦撞路邊機車逃逸，有民眾報警，警方隨即出動優勢警力攔截圍捕，其中有1名員警被擦撞，所幸僅輕傷，送醫包紮後無大礙，最終許男被團團包圍並壓制在地。

    許男身上散發濃濃酒氣，果然酒測值高達0.94mg/l，細問後，警方赫然發現他不是普通的酒駕犯、而是一名國小老師，另有4條酒駕紀錄，看得警方直搖頭。

    許男承認酒駕，並稱因貪圖方便才自己開車回家。警詢後，依公共危險、毀損等罪嫌，將許男移送法辦；另針對許男的交通違規，也將依法開出數張紅單，總罰鍰最高恐破14萬元。警方鄭重呼籲，民眾飲酒切勿過量，更不能駕駛動力交通工具，勿貪圖方便而釀禍。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    許男被警方逮捕，經查酒測值高達0.94mg/l，還是位國小老師。（記者徐聖倫翻攝）

    許男被警方逮捕，經查酒測值高達0.94mg/l，還是位國小老師。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播