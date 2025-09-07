枉為人師！國小老師酒駕4次法辦 深夜肇逃被逮酒測值0.94

許男駕車擦撞路邊機車肇逃，警方獲報追逐。（記者徐聖倫翻攝）

2025/09/07 15:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕為人師表竟是酒駕慣犯！47歲許姓男子酒後駕車，今凌晨零時許行經林口區文化三路，期間擦撞路邊停放的機車肇事逃逸，警方出動優勢警力將其攔截圍捕，酒測值達0.94，且還有4次酒駕法辦紀錄，承辦員警無奈嘆：「知法犯法，枉為人師。」

據悉，許男與朋友聚會結束，酒過三巡已經迷茫，但他堅持要自己開車回家，於是駕車離開，經過文化三路時擦撞路邊機車逃逸，有民眾報警，警方隨即出動優勢警力攔截圍捕，其中有1名員警被擦撞，所幸僅輕傷，送醫包紮後無大礙，最終許男被團團包圍並壓制在地。

許男身上散發濃濃酒氣，果然酒測值高達0.94mg/l，細問後，警方赫然發現他不是普通的酒駕犯、而是一名國小老師，另有4條酒駕紀錄，看得警方直搖頭。

許男承認酒駕，並稱因貪圖方便才自己開車回家。警詢後，依公共危險、毀損等罪嫌，將許男移送法辦；另針對許男的交通違規，也將依法開出數張紅單，總罰鍰最高恐破14萬元。警方鄭重呼籲，民眾飲酒切勿過量，更不能駕駛動力交通工具，勿貪圖方便而釀禍。

許男被警方逮捕，經查酒測值高達0.94mg/l，還是位國小老師。（記者徐聖倫翻攝）

