詐騙集團假冒抖音粉絲 7旬老婦險遭騙60萬

2025/09/07 15:07

〔記者王冠仁／台北報導〕75歲呂姓老婦平時閒來無事，喜歡透過抖音觀看短影音，她透過抖音結識一名網友，對方謊稱她的帳戶可能被盜領，要她將所有現金提領出來領回家保管。呂信以為真，跑去住家附近的銀行要提領60萬元存款，幸虧行員發現異狀通報警方，警方這才及時阻止她落入詐騙陷阱。

北市警萬華分局今天公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，詐騙集團常以「帳戶異常」為名，誘騙民眾將資金轉移或提領回家，進而伺機詐取。民眾若接獲類似訊息，應立即撥打165反詐騙專線或洽詢警方，以免落入陷阱。

警方調查，住在台北市西門町附近的呂姓老婦，先前透過手機瀏覽抖音短影音，輾轉認識一名網友；對方謊稱她的帳戶可能被駭客侵入、有被人盜領的風險，要她盡快將帳戶內所有現金提領出來帶回家保管。

呂不察，不久後就依對方所說，跑到西門町一家銀行，打算將帳戶內的60萬元全部提領出來。行員詢問領款用途她卻交代不清，行員於是通報警方。

轄區警方到場後，呂婦一五一十說出情況，還拿出跟網友的對話紀錄給員警看；員警看兩人的對話紀錄，幾乎都是簡體字，研判是詐騙集團假扮粉絲博取她信任，後續可能再誘導交付金錢。在員警與行員耐心勸說下，呂女終於打消提領念頭，成功攔阻一起疑為網路交友詐騙案件。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

