蝦密？！當減肥代言人要先繳100萬代言費 台南警識破騙局

2025/09/07 15:20

〔記者王俊忠／台南報導〕「蝦密！？邀請妳擔任減肥產品的代言人，居然要受邀的代言人先繳交100萬元代言費，這不合理吧？」。台南市警局第三分局於9月6日晚間受理1名70餘歲的張姓婦人反映這事，警方提醒張婦應是遇上詐騙，勸她千萬勿將100萬元匯給對方，保住辛苦攢下的積蓄。

據了解，張姓婦人（71歲）在今年已購買某廠商減肥產品5次，累計付出約20萬元。當天她接獲自稱廠商人員來電表示欲邀請她擔任產品代言人，條件是要先繳交100萬元的「代言費」。張婦仍相信對方說法，但家屬聽到這對話後覺得異常，立即陪張婦到南市警三分局海南派出所諮詢求解。

員警莊盛然、劉奕廷聽到張婦描述與廠商人員的電話聯絡及對話內容，判斷認定這是詐騙手法，當場勸阻張婦千萬不要把100萬元匯給對方。

南市警三分局呼籲，詐騙集團常會利用民眾過往消費或投資經驗設下騙局，若遇到說需要「先付款」的邀約務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或向110報案電話、親到轄區警方單位查證，以守護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

