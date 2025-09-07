為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    蝦密？！當減肥代言人要先繳100萬代言費 台南警識破騙局

    南市三分局員警勸阻七十一歲的張姓婦人勿匯款一百萬元給自稱減肥產品的廠商人員，以免被騙。（民眾提供）

    南市三分局員警勸阻七十一歲的張姓婦人勿匯款一百萬元給自稱減肥產品的廠商人員，以免被騙。（民眾提供）

    2025/09/07 15:20

    〔記者王俊忠／台南報導〕「蝦密！？邀請妳擔任減肥產品的代言人，居然要受邀的代言人先繳交100萬元代言費，這不合理吧？」。台南市警局第三分局於9月6日晚間受理1名70餘歲的張姓婦人反映這事，警方提醒張婦應是遇上詐騙，勸她千萬勿將100萬元匯給對方，保住辛苦攢下的積蓄。

    據了解，張姓婦人（71歲）在今年已購買某廠商減肥產品5次，累計付出約20萬元。當天她接獲自稱廠商人員來電表示欲邀請她擔任產品代言人，條件是要先繳交100萬元的「代言費」。張婦仍相信對方說法，但家屬聽到這對話後覺得異常，立即陪張婦到南市警三分局海南派出所諮詢求解。

    員警莊盛然、劉奕廷聽到張婦描述與廠商人員的電話聯絡及對話內容，判斷認定這是詐騙手法，當場勸阻張婦千萬不要把100萬元匯給對方。

    南市警三分局呼籲，詐騙集團常會利用民眾過往消費或投資經驗設下騙局，若遇到說需要「先付款」的邀約務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或向110報案電話、親到轄區警方單位查證，以守護自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播