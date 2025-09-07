醉婦癱倒台北信義區街頭 機智員警用推車助返家

2025/09/07 14:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市68歲張姓婦人與友人深夜在信義區林口街熱炒店飲酒，酒醉要回家，友人扛她回家途中，由於張婦酒醉癱軟，根本扶不動，只得報警協助，到場員警見狀也傻眼，由於警車當時正在其他地方執行勤務，加上當時又下雨，放在街頭等也不是辦法，員警心生一計，回派出所取來推車，將婦人放在推車上，將她推回大約500公尺遠的住處，並通知家人前來接應。

信義分局福德街派出所警員徐敬堯，日前接獲勤務指揮中心通報，指稱轄內有民眾酒醉倒臥路旁，需警方到場協助，徐員立即趕赴現場，發現張姓婦人醉倒在地，完全不省人事。

請繼續往下閱讀...

經了解，張婦當晚與友人飲酒聚會，因飲酒過量、體力不支，在友人攙扶返家途中癱倒街頭，無法自行行走，友人遂報請救護人員協助，惟經初步評估無明顯外傷，當事人也未表達需送醫意願，遂未進一步送醫。徐員見狀，立即聯繫婦人家屬前來接應。

考量婦人醉態不清、無法行動，徐員隨即回派出所推來推車協助，與家屬一同將婦人安全送返住處，婦人家屬對徐員熱心協助與積極作為表示萬分感謝。

警方呼籲，民眾飲酒應量力而為，避免因醉酒發生危險或造成他人困擾，若遇突發狀況也可立即尋求警方協助，警方將秉持為民服務精神，提供必要支援。

