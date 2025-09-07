苗市南苗市場驚見扒手 被害婦人PO網提醒民眾注意

苗栗警分局今天針對傳統市場，加強防盜巡邏守勤工作。（圖由苗栗警分局提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕1名婦人前往苗栗市南苗市場採買時，被竊賊扒走1萬8000元，被害婦人除向苗栗警分局報案，其家人並PO臉書社群提醒前往逛市場民眾要特別小心注意；苗栗警分局據報，今（7）日針對傳統市場啟動防竊巡守勤務，同時將轄區扒竊慣犯列入重點查緝目標，加強查察。

被害者女兒昨在臉書社群PO指，「媽媽6日前往南苗市場買菜時，被扒走整個錢包，裡面有重要證件跟1萬8000元現金。當下有人刻意推擠，但看起來像正常買東西的人，媽媽也就沒多想，直到要結帳才發現錢包不見。報警後才知道最近南苗市場近期已經發生好幾起偷竊案件，但南苗市場又沒有監視器，只能認賠。」

被害婦人於6日10時許在苗栗市南苗市場採買時，發現皮夾疑似遭竊，也撥打110報案，警方已依規定受理並完成報案，同時立即前往現場查處，因傳統市場人車出入混雜，且無法確切知悉民眾遭竊位置，致目前尚未掌握犯案對象。

苗栗警分局今天已針對傳統市場加強防竊巡守，同時將轄區扒竊慣犯列入重點查緝目標；並呼籲民眾在人潮擁擠的市場，應注意隨身攜帶財物不要離開視線，財不露白，隨身包包應妥慎關上、轉往胸前背戴，避免遭宵小覬覦扒竊。

