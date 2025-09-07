網路販售「台灣大禹嶺茶」 竟是害人毒咖啡包

台中陳姓、洪姓、蘇姓共組販毒集團牟利，將愷他命、甲基甲基卡西酮裝進「台灣大禹嶺」茶包中掩人耳目，遭警方查獲。（記者陳建志翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2025/09/07 14:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓、洪姓、蘇姓等3嫌，因長期無業且吸毒成癮，難以負擔毒品開銷，竟共組販毒集團牟利，3人為掩人耳目，利用台灣高山茶優良的形象，將愷他命、甲基甲基卡西酮裝進「台灣大禹嶺」茶包中，藉此提高販售價格並規避警方查緝，警方獲報跟監、蒐證，一舉查獲131包的毒咖啡包，還有磅秤等犯案工具，依毒品罪嫌將3人移送台中地檢署偵辦。

台中市刑大偵五隊接獲情資，發現陳姓、洪姓2嫌有毒品、竊盜等前科；蘇嫌則無前科、平日以網拍維生，3嫌明知毒品愷他命、甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵、浴鹽）是我國公告查禁的第3級毒品，卻意圖牟利及吸食，且利用台灣高山茶高品質的形象，以「台灣大禹嶺」為外包裝商標販毒。

警方查出，3人以手機通訊APP與藥腳聯繫後，為規避查緝，約定在路邊車上進行毒品交易，案經警方跟監及蒐證掌握相關事證後，聲請搜索票執行查緝，順利在3嫌住處及車上查扣印有「台灣大禹嶺」樣式的毒品咖啡包131包（經鑑驗含甲基甲基卡西酮成份）、愷他命1罐、愷他命1包、電子磅秤2個及手機4支等相關贓證物，訊後將陳、洪、蘇3名藥頭及3名藥腳共6人移送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局刑警大隊大隊長紀延熹呼籲，愷他命是中樞神經抑制劑，長期使用會導致腦部病變及認知功能障礙，並造成慢性膀胱炎有嚴重的頻尿和急尿症狀，嚴重會需要長期包尿布；卡西酮類中樞神經興奮劑，常與其他毒品混合使用，具強烈成癮性，嚴重會產生幻覺、攻擊性、暴力及自殘等失態行為，因毒品的形態及外包裝愈來愈多變，提醒養成不喝陌生人所給飲料的習慣。

