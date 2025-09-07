為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    永和大陳都更案遭闖入行竊 3賊搜刮被逮正著

    警方起獲贓物發電機。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/07 14:05

    〔記者陸運鋒／新北報導〕被譽為「史上最複雜都更案」的新北市永和區大陳都更案，近日發生宵小入侵，竊取住戶已點交給建商的空屋內財物，轄區警方接獲報案趕抵，將3名正在作案的竊賊逮個正著，起獲價值約1萬多元的贓物，詢後移送偵辦。

    永和警分局調查，這次遭到行竊的永和保安路大陳都更案6期，除了還有1戶尚未搬遷外，其餘住戶均已將地上物已經點交建商，而目前已用鐵皮圍籬圍起，禁止不相干人士進入。

    據查，44歲陳姓、30歲王姓及54歲吳姓男子等人均有竊盜前科，他們認為該都更案內仍有物品可變賣，於是在本月4日清晨6時許，由王、吳翻越鐵皮圍籬闖入，大肆搜刮空屋內鋁門窗、水龍頭、無熔線斷路器、鎖頭、電線及發電機，但這一幕恰巧被外包廠商撞見。

    警方指出，接獲報案趕抵現場後，先於工地外逮捕正在搬運的陳嫌，並在廂型車起獲部分贓物，隨後在工地內逮捕王、吳2人，查獲發電機1台，而全部贓物總價約1萬8千元，警詢後，將3嫌依加重竊盜、侵入住宅等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    3竊賊闖入永和大陳都更案搜刮，落網時被搜出鋁門窗、電線等贓物。（記者陸運鋒翻攝）

