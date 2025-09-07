為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    父親逾20年未聯絡 法院裁定免除子女扶養責任

    父親逾20年未聯絡，法院裁定免除子女扶養責任。圖為苗栗地院。（資料照）

    2025/09/07 13:00

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名老翁阿進（化名）與前妻婚後多次發生爭執，前妻認為阿進不負責且2人個性不合，之後於1987年帶著一對兒女回到娘家，當時年幼兒女僅2歲大、剛出生；近來阿進一對兒女向苗栗地院聲請減輕或免除扶養義務，指出雙方逾20年未聯繫，且阿進未曾關心探望及給付扶養費。法官審理後，裁定子女對阿進扶養義務應予免除。

    阿進說，當時每月給前妻12000元家用，但坦言，僅對年齡較大孩子付過奶粉錢，不過止於3歲前，對另名年齡較小孩子未曾給付扶養費，前妻將2名子女帶回娘家後，即未給付扶養費，雖曾找過前妻要求前妻道歉及返家，但因發生爭執未果。阿進最後也認了，同意子女免除扶養他的義務。

    阿進一雙兒女說，隨母親搬回外婆家後，阿進不聞不問，逾20年未聯絡、雙方宛若陌生人，依靠由母親及外公、外婆、舅舅扶養長大；2人也說，目前各自成家有家庭負擔，且須扶養母親，故聲請減輕或免除扶養阿進義務。

    苗栗地院法官審理後，認為阿進未支付一對子女生活、教育等費用，且未積極關心探視，顯然未善盡為人父親職責，情節已屬重大，故裁定阿進子女對阿進扶養義務應予免除。

