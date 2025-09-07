台66線3車連環撞！大貨車爆火花翻覆 1駕駛受傷

台66桃園平鎮段3車連環撞，大貨車爆火花翻覆。（記者李容萍翻攝）

2025/09/07 12:54

〔記者李容萍／桃園報導〕台66快速公路東向25.2公里桃園平鎮路段往大溪方向，昨（6）日晚間9點36分發生3車連環撞事故，22歲黃姓男子開著轎自撞內側護欄，轎車斜插車道，後方左姓大貨車司機煞車不及，擦撞轎車爆出火花後翻覆，佔據外側車道及路肩，導致後方簡男駕駛小客貨車再追撞大貨車，造成左手挫傷，幸無大礙，案由警方調查釐清黃男肇責。

平鎮警分局平鎮交通分隊小隊長林緒承今日受訪指出，黃男駕駛轎車昨晚9點36分，自台66線東向往大溪方向，行經台66線平鎮路段25.2公里，不明原因失控自撞台66護欄，後方大貨車左姓司機（39歲）閃避不及，擦撞轎車後爆出火花翻覆，頗為驚險，大貨車側翻佔據外側車道及路肩，後方另一輛簡姓男子（36歲）駕駛廂型小客貨車再追撞大貨車，現場撞擊零件散落一地，造成左手挫傷，送醫沒有大礙。

據了解，這件發生在台66的3車連環撞意外，幸好當時晚上行車不多，轎車自撞護欄及大貨車翻覆車道，造成台66大溪方向中斷近2小時，排除故障後恢復通行，警方對3人酒測值均為0，黃男肇責將由警方進一步釐清調查中。

有民眾把行車記錄器所拍下事故影像PO上社群平台，網友提到，台66幾乎整段沒路燈，晚間行車只能靠車燈照度有限，假設轎車當時自撞已經停止狀態又沒打警示燈或後車燈都剛好故障情況，高速行駛下後方車根本是沒辦法反應，一定是直接撞上去，提醒所有用路人晚上行駛台66一定要注意車前狀況。

