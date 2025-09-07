台南2棟住宅為袋地通行權鬧翻 建商捲入嗆提告求償

台南東區一處住宅（前棟）拒絕後棟住戶車輛通行前棟人行通道，但台南地院（見圖）以後棟是袋地、判前棟須提供通道給後棟車輛通行。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/09/07 12:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南兩棟鄰近住宅為通行權鬧上法院訴訟，後棟8住戶狀告前棟52住戶，建商被控未按圖施工，建商對此強調，起初兩棟住戶是同意成立1個管委會，為何入住多年後會鬧分家，可能與最近住戶們鬧糾紛有關。當時銷售成屋時都有跟買方說明前、後棟是共同社區，因後棟是袋地，前棟要提供通道供後棟人車通行，合約上寫得很清楚；且都依法申請建照、使照與按圖施工，若控訴的住戶言論損及公司聲譽，公司一定提告求償。

南市府工務局則聲明，該局依法核發此住宅建築執照，針對民眾與管委會私權爭議，工務局不便表示意見。

建商表示，有關同一社區的觀點，只要前、後棟區分所有權人全體同意願意成立一個管委會管理社區事務，並經市府使管科報備審查即可成立，至於兩棟樓中間是否有道路區隔，並非成立的必需條件；至於事後若經全體同意要分拆管委會，也必須向相關主管機關報備核准。為何兩棟住戶在入住多年後才鬧這問題，可能是最近住戶們鬧糾紛有關。

建商說明，公司當初銷售成屋時，對於所有看屋買方都強調前、後棟要成為共同社區，因為建案基地西側計畫道路的地主不願出售土地，建商無法闢建道路，造成後棟樓變成袋地，前棟必須提供後棟人車通行。

因此建商與所有買方的合約，全部加註手寫版的特約條款、黏貼在合約上，公司也均有詳細告知買方，且為求謹慎，要求買方在合約上、特約條款註明須提供後棟人車通行的條款上與圖示說明處都需蓋章簽名。一審判決前棟通道不得設置阻礙物，須提供後棟人車通行，那是因為後棟是袋地且合約有明確約定。

建商強調，該公司對於本案基地的建築物，均有依法申請建照、使用執照，也均依法按圖施工，有關本公司與買方協議通行問題與建照、使照的取得無關，前棟管委會或住戶對於建築法規有所誤解。

至於計畫道路上的矮牆屬於私權行為，不在本案基地範圍內，當初是建商顧及前、後棟住戶的安全，為免他人進入本案基地、隨意停放車輛才興建這道矮牆。建商與後棟樓合約有特別聲明當基地西側計畫道路開闢可通往北側道路時，後棟住戶應該經由北側道路通行。建商並籲請本案管委會應釐清問題所在，而非任由1、2人在外代表管委會任意陳詞，倘其言論損及本公司聲譽時，公司將提告並求償，希勿自誤。

