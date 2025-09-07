為通行權鬧翻！台南前後2棟住戶告上法院 建商挨批欺瞞

台南市東區一處住宅的住戶控訴建商於後棟樓取得使用執照後在計畫道路興建一道矮牆，使得後棟住戶無法從一旁的巷道（矮牆右側巷道）通行人車出入。（記者王俊忠攝）

2025/09/07 12:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1家知名的建設公司傳出在台南東區興建的兩棟鄰近住宅鬧上法院訴訟，後棟8住戶狀告前棟52住戶；建商也參加訴訟。原來是前棟拒絕後棟住戶車輛通行前棟人行道，台南地院以「後棟是袋地」，判前棟須提供此通道給後棟人車通行。前棟管委會不服、決上訴二審；管委會前主委並指建商未按圖施工、市府工務單位恐涉瀆職圖利，不排除向監察院陳情。

前棟管委會前任主委、住戶林先生表示，前、後兩棟是不同建案，應分屬不同社區，建商為不必花錢買道路用地幫後棟開闢道路，竟利用不知情住戶不熟悉定型化條款的陷阱、誤認條款所載的是同一社區，必須供其車輛行駛義務，而簽下終身須供後棟車輛無償行駛在人行道開放空間的條款，形同欺瞞消費者的惡劣行為，令前棟住戶們無法接受；並讓後棟住戶因而不追究建商開闢道路的責任。

請繼續往下閱讀...

林先生說，建商用前棟申請容積獎勵的開放人行步道當作後棟住戶的車道，萬一發生車禍，前棟管委會還要負連帶責任，這樣合理嗎？而建商在後棟樓取得使用執照後，興建1道矮牆把後棟可通行一旁巷道的出入口堵住（建商律師在法庭承認矮牆是建商取得使照後興建），建商因此不必花錢買後棟樓人車可通行的計畫道路用地、賺得盆缽滿滿，受害的卻是買屋的消費者。

林先生並說，法院開庭時，建商建築師竟說申請建照與使照，建築師不必管是否可以對外通行，且台南市府建管單位也不管，建築師違背專業的作證內容，法官竟然相信、判前棟管委會與住戶敗訴，等同幫建商解套。

林先生認為，一審法官因後棟沒有通行道路、認定後棟是袋地。依南市府工務局核發建築物使用執照執行要點，建商須依規定闢建通行道路並通過工務局審核，況且後棟樓還有法定停車位，這樣後棟使照究竟是如何取得的？令人納悶，一審這樣判決，無疑為這兩棟住戶製造更大的爭端；更為建商開了一道後門。

對此，林先生批判建商未按圖施工，及核准的通行道路不同，台南市府應積極處理，若市府不處理、放任建商得利，市府有瀆職與圖利的問題，所以不排除向監察院陳情。

相關新聞：台南2棟住宅為袋地通行權鬧翻 建商捲入嗆提告求償

台南東區一處住宅（前棟）拒絕後棟住戶車輛通行前棟人行通道（見圖），但台南地院以後棟是袋地、判前棟須提供通道給後棟車輛通行。（記者王俊忠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法