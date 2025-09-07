為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    夜遊烏來疑跨雙黃線對撞保時捷害2友重傷 肇事駕駛致歉

    保時捷車頭嚴重凹陷、安全氣囊爆開，事故造成1男1女身受重傷，幸送醫急救後已脫離險境。（記者陸運鋒翻攝）

    保時捷車頭嚴重凹陷、安全氣囊爆開，事故造成1男1女身受重傷，幸送醫急救後已脫離險境。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/07 12:18

    〔記者陸運鋒／新北報導〕楊姓男子昨晨駕駛小轎車，載2名友人前往新北烏來山區夜遊，途中疑因跨越雙黃線，與對向李姓男子駕駛的保時捷發生對撞，造成楊的2名友人身受重傷，所幸送往醫院急救後已脫離險境，而楊男事後也在個人社群表示，將承擔所有責任，同時向友人及其家屬致歉。

    新店警分局調查，18歲楊男當時駕駛馬自達轎車，載著18歲沈姓女友人及19歲陳姓男友人，前往烏來山區夜遊，但行經新烏路五段時疑似跨越雙黃線，與對向駕駛保時捷的45歲李男發生對撞，由於撞擊力道猛烈，導致2車車頭嚴重凹陷、安全氣囊爆開，路過民眾見現場一片狼藉紛紛報案。

    據查，警、消趕抵時，發現陳男顱內出血昏迷，沈女則脾臟出血，隨即將2人緊急送往新店耕莘醫院救治，所幸經急救後2人已脫離險境，目前尚在住院治療中，至於2名駕駛則受到輕微擦挫傷，不需就醫。

    警方指出，經酒測後2名駕駛均無酒駕，初步研判疑因楊男駕車跨越雙黃線釀禍，但詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

    事發後楊男在社群Threads貼文指出，這次意外完全是因為自己開車不小心造成朋友受傷，對於他們和家屬深深致歉，未來所有責任都會承擔，沒有任何藉口，也感謝第一時間趕到現場的警察及照顧病患的醫護人員，同時對所有受到影響的人說聲對不起。

    楊男駕駛轎車載2名友人前往新北烏來山區夜遊，途中因跨越雙黃線與對向保時捷發生對撞，造成楊的2名友人身受重傷。（記者陸運鋒翻攝）

    楊男駕駛轎車載2名友人前往新北烏來山區夜遊，途中因跨越雙黃線與對向保時捷發生對撞，造成楊的2名友人身受重傷。（記者陸運鋒翻攝）

    楊男事後也在個人社群表示將承擔所有責任，同時向友人及其家屬致歉。（圖擷取自Threads）

    楊男事後也在個人社群表示將承擔所有責任，同時向友人及其家屬致歉。（圖擷取自Threads）

