    首頁　>　社會

    7旬翁跟妻子在北車走散「流浪到淡水」 捷警隊即刻救援助重逢

    黃姓老翁走失到淡水站。（記者王冠仁翻攝）

    黃姓老翁走失到淡水站。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/07 12:05

    〔記者王冠仁／台北報導〕7旬黃姓老翁跟妻子一同出門，打算到台北捷運台北車站跟女兒會合一同用餐，但當他們抵達台北車站後，黃因為人潮擁擠，不慎與妻子走散，還誤搭上前往淡水的列車；黃疑似有失智症狀，一路上也沒向路人求助，一路坐到淡水站下車，在閘門口附近徘徊，這才被站務人員與捷警隊員發現。最終幸虧警方查出他身分，循線連繫上他女兒，並一路護送到北車，幫助他們一家團圓。

    北市警捷運警察隊今天發布新聞，表揚處理此案得宜的第一分隊警員張琪翊、蘇國銓，同時也呼籲民眾，若家中失智長者要出門時，應有親友在旁陪伴，並隨時注意動向，避免走失；也可在長者身上置放家屬聯絡方式或是聯繫名牌，預防走失情形發生。

    警方表示，黃姓老翁日前下午跟妻子一同從台北市住家外出，搭乘台北捷運淡水信義線要前往台北車站，打算跟女兒會合後一起共進晚餐。不過，當列車抵達台北車站，黃與妻子下車後，卻因人潮擁擠，夫妻倆被人群沖散；黃妻搭上往象山方向的列車，黃則不慎搭上往淡水站的列車。

    黃疑似患有輕度失智症，他在車上沒有跟其他人求援，一路從台北車站搭錯19站，直到終點站淡水站才下車；他下車後走到閘門口附近徘徊，被站務人員發現疑似走失，通報捷警隊員。

    員警張琪翊、蘇國銓到場後，發現黃語焉不詳，無法表達欲前往何處，說詞反覆模糊。員警請站務人員通報各站，是否有旅客在找尋家屬，並持續沿線詢問查找最終發現台北站有家屬報案尋人，經聯繫確認正是黃的家人。員警考量淡水至台北路途遙遠，為確保安全，一路護送黃至台北站，幫助他們一家人團圓。

    第一分隊警員張琪翊（左）、蘇國銓（右）幫助黃姓老翁跟家人團聚。（記者王冠仁翻攝）

    第一分隊警員張琪翊（左）、蘇國銓（右）幫助黃姓老翁跟家人團聚。（記者王冠仁翻攝）

