好管閒事拿辣椒水噴人臉 前科男被判刑

沈男見行車糾紛，竟持辣椒水攻擊其中1人，嘉義地院依傷害罪判刑2月。（記者丁偉杰攝）

2025/09/07 11:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義一名沈姓男子之前曾犯妨害公務執行罪，被判處拘役，得易科罰金，日前他看到一行車糾紛現場，見兩造雙方起爭執，逕自認為其中一人理虧，竟持辣椒水噴向對方臉部，再出手毆打，嘉義地院依傷害罪判沈男有期徒刑2月，得易科罰金。

沈男於2023年3月間，在水上警分局前，因向翁姓、吳姓水上鄉清潔隊員索討香菸遭拒，竟心生怨念，以三字經怒罵兩人，當時在旁的水上警分局鄭姓交通隊警員聽聞，進行了解，沈再以三字經怒罵三人。

鄭員認為沈男行為，已涉及妨害公務，以現行犯逮捕沈男時，遭沈男攻擊，造成受傷。事後，沈男被犯妨害公務執行罪，判拘役50日，得易科罰金，1仟元折算1日。

今年2月14日晚間10時許，沈男行經嘉市民權路與忠義街口時，看見周男、黃男因行車糾紛起爭執，沈男趨前詢問黃男後，認為周男理虧，竟持辣椒水噴向周男臉部，再出手毆打，造成周男頭部、鼻部、胸部、手等處擦挫傷，警方獲報到場，周男提告，沈男坦承犯行，檢方依傷害罪嫌向法院聲請簡易判決。

法官審理後，認為沈男雖坦承犯行，但沒有與對方和解取得原諒或賠償損失，犯傷害罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日。

