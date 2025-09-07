為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    酒後路上攔計程車 竟演變成雙方街頭咆哮糾紛

    警方獲報街頭糾紛，以優勢警力區隔雙方並居中排解，雙方最終互相道歉，衝突被成功化解。（記者王冠仁翻攝）

    警方獲報街頭糾紛，以優勢警力區隔雙方並居中排解，雙方最終互相道歉，衝突被成功化解。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/07 11:41

    〔記者王冠仁／台北報導〕齊姓男子跟2名朋友，昨晚聚餐飲酒後，打算前往台北市信義區續攤，期間他們在路上攔計程車，齊因為喝醉酒、攔車動作太大，驚擾到騎乘U-BIKE經過的陳男、孟男；孟挺身而出，要齊向陳道歉，齊起先不願，孟於是找來在附近聚餐的另外6人到場，衝突一觸即發。幸虧轄區警方獲報到場，以優勢警力區隔雙方並居中排解，雙方最終互相道歉，衝突被成功化解。

    北市警中正一分局忠孝東路派出所昨晚9時47分許獲報，民眾稱忠孝東路二段某處，有群眾對一台白色車輛咆嘯要駕駛下車，疑似街頭糾紛，需警方到場協助。

    員警到場才釐清，原來當時齊姓男子跟2名朋友聚餐飲酒後，打算前往台北市信義區續攤，齊在路上攔計程車，但因為攔車動作太大，驚擾到騎乘U-BIKE經過的陳男、孟男。

    孟男以為齊故意找碴，要齊向陳道歉，孟還通知在附近聚餐的6名友人到場，友人於是迅速駕車來現場，齊見狀上前對車上的人嗆聲要他們下車。

    警方說，員警先將雙方區隔開來，由於雙方都沒有暴行或傷人之行為，雙方也不願追究，經警方居中協調，雙方最終相互道歉，警方告誡切勿再有滋擾行為後各自離去。

    中正一分局呼籲，民眾飲酒應適量，並保持理性以避免情緒失控導致衝突，同時也提醒民眾，遇到糾紛時應立即報警處理，以保障自身與他人安全，避免事態惡化，警察將持續落實治安維護，確保市民生活安寧。

