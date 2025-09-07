為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    婦人搭火車拿藍刷子、袋子狂擠 疑似詛咒乘客被車撞死

    一名婦人在台鐵新烏日站搭火車，卻疑似拿手上的袋子放在座位上影響旁邊的乘客，警方表示若不聽勸導，可依違反鐵路法解除運送契約。（記者陳建志攝）

    2025/09/07 11:36

    〔記者陳建志／台中報導〕一名女子昨天搭台鐵列車經台中新烏日站時，一名滿頭紅髮手提袋子的婦人上車，把整袋東西放在椅子上擠過來，女子請她把東西拿起來，婦女卻說：「我放這邊錯了嗎？」還疑似詛咒女子被車撞死，女子將影片放上threads引發熱議；鐵路警察局今天提醒，搭乘大眾運輸工具應遵守乘車秩序，如有影響他人行為，可依違反鐵路法解除運送契約。

    一名女子在threads上發文，無奈表示「誰搭火車還遇到這種白癡事」，表示昨天搭火車到新烏日站，一名紅髮婦人一上車就把她的東西放在座位上擠過來，女子請她「把你的東西拿起來，請你把東西拿起來」，後續請列車長來處理，婦人卻說：「我不能放這邊嗎？我放這邊錯了嗎？有規定嗎？」手上還拿著一把藍色刷子揮舞。

    女子表示，這名婦人後來又詛咒她被車撞死，不得好死，對於搭火車竟碰到這樣的事情，覺得很倒楣、無奈。

    鐵路警察局台中分局表示，並未接獲民眾及台鐵公司相關通報或報案。呼籲民眾搭乘大眾運輸工具應遵守乘車秩序，如有影響他人行為，可通報列車長或鐵路警察處置、制止，如有不聽勸導者可依違反鐵路法57條第1項規定及臺鐵公司運送契約第6條第10款等規定解除運送契約。

